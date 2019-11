Invitat la Fox News, Rudy Giuliani a răspuns câtorva întrebări tendenţioase ale moderatorului:

-Ți-e teamă, domnule primar, că o să fii acuzat?

–O, uau, de cât timp mă cunoști, Ed? A spus Giuliani, adăugând: crezi că mi-e teamă? Crezi că sunt speriat? Am făcut ceea ce trebuie. Mi-am reprezentat clientul într-un mod foarte, foarte eficient. Am fost atât de eficient încât am descoperit un tip de corupție pe care presa de la Washington o acoperă de trei sau patru ani”, i-a răspuns moderatorului. „Ar fi trebuit să acţionaţi aşa în 2015, când a fost menționat acest conflict teribil și a fost ascuns și reprimat de presa de la Washington „, a mai adăugat Giuliani.

Apoi, Giuliani a avertizat că, dacă mafia nu l-a putut ucide, mass-media nici atât

„Imediat ce am descoperit numele lui Biden implicat în afaceri negre, le-am spus colegilor mei că vor încerca să mă omoare”. „Pentru că vor ucide mesagerul. Dar la naiba, mafia nu m-a putut ucide, nici colegii tăi nu vor putea să mă ucidă”.

Fostul primar din New York se află în centrul anchetei în curs. Trump l-a apărat pe Giuliani, spunând vineri tot la Fox News că avocatul său este un „mare luptător împotriva crimei”.

