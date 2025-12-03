Monden

Giovanni Becali și Dragomir, urmărire ca în filme. De la ce s-au luat

Giovanni Becali și Dragomir, urmărire ca în filme. De la ce s-au luatGiovanni Becali. Sursa foto: Captură video/Youtube
Giovanni Becali și Mitică Dragomir au avut tot felul de clinciuri de-a lungul anilor, ba chiar au ajuns să se urmărească și în trafic. O oră s-au alergat unii pe ceilalți prin București.

S-au urmărit o oră

Cei doi au plecat încinși de la o emisiune televizată și Becali și-ar fi dorit o confruntare față în față. ”Ne-am urmărit cu mașinile o oră prin oraș, ca-n filme. Am fost la Antenă, cu Tucă. Eu într-un studiu, el în alt studio și ne bălăcăream. Și el așa și eu așa. Și când ies afară îi zic: vin după tine, oprește undeva. Să ne batem.

Mitică Dragomir

Mitică Dragomir. Sursa foto: Facebook/ Dumitru Dragomir

Și el dă-i, dă-i, stânga dreapta, stânga dreapta să ne ducă la el în Dorobanți. Nu a oprit, eu după el. Oprește acolo la el, și era cu un portar. Și îi arată către mine: îl vezi pe acela vine să ne bată și pe mine și pe tine”, a povestit Giovanni. În cele din urmă acesta a plecat și și-a văzut de treabă.

Certați, certați, dar banii sunt bani

Cei doi deși se aflau în stare conflictuală, când era vorba despre afaceri, erau paroliști. Mai ales că Giovanni se înțelegea foarte bine cu băiatul lui Mitică Dragomir, Bogdan.

”I-am zis lui Bogdan, hai să ne vedem. Ia-l pe tatăl tău și vino să ne vedem. Mutește s-a întâmplat, i-am dat banii, făceam doar semne și am plecat. Iar nu am mai vorbit șase luni”, a mai povestit omul de fotbal.

Cu pistoalele la cazinou

Altă dată cei doi s-au confruntat cu mai multe persoane. Drept urmare Mitică Dragomir a scos pistolul din dotare. ”Altă dată am scos pistoale, când eram cu unii la un cazinou pe calea Victoriei.

Unii mari, când am văzut că erau mari, Mitică a scos pistolul se înghesuiau în mașină. Eu l-am luat pe ala din față. Dar noi nu știam dacă era bun sau nu era bun pistolul. Mitică avea pistol, l-a scos de la spate și s-au înghesuit ăia în jumătate de mașină”, a mai spus Giovanni.

