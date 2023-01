Ginerele lui Nicolae Ceauşescu, acuzații pentru Petre Roman și Victor Atanasie Stănculescu. „Voiau să şteargă toate urmele acestei familii”

În ziua în care Nicolae Ceauşescu ar fi împlinit 105 ani, la mormântul fostului dictator au venit cei care l-au admirat, dar și Mircea Oprean, fostul soţ al Zoiei Ceauşescu. Mai mult, el a declarat că știe multe lucruri care au fost ascuns atâta timp.

„Eu vin ca oricare creștin să pun o floare pentru cei apropiați, iar pentru Ceauşescu cu atât mai mult, având în vedere ce a reprezentat pentru țara noastră. Sigur că eu știu multe lucruri direct din familie. Lumea zice că aș putea fi subiectiv și n-ai cum să fii altfel când îți evaluezi apropiații. În ultimul timp am avut norocul să citesc două cărți, una scrisă de Paul Niculescu Mizil, „O istorie trăită”, și o a doua carte se cheamă „Pe muchie de cuțit”, scrisă de profesorul Vasile Buga, cel care a fost translatorul de limbă rusă al socrului meu începând din 1965.”, a spus Mircea Oprean, la mormântul lui Nicolae şi al Elenei Ceauşescu.

Cine a vrut să elimine familia Ceașescu

El a dezvăluit și cine a vrut să-l saboteze pe Nicolae Ceașescu. Acesta a declarat că fostul președinte a reușit să facă față provocărilor, dar că familia lui a fost hărțuită după Revoluție.

„Ei voiau să elimine familia în totalitate. Cei din țară, Atanasie Stănculescu, Petre Roman, Brucan, Brates, care voiau să șteargă urmele. Toate urmele care puteau să conducă spre familia asta. Ea (n.r. Zoe) s-a prăbușit ca urmare a umilinței, rușinii la care a fost supusă. Ea chiar spune „pentru că nu am vrut să îngennunchez, m-am prăbușit”. Să o acuzi pe Zoe de subminare a economiei nationale… Ca și acuma, eu acuma, dat fiind faptul că sentința socrului meu e în vigoare, produce efecte, și eu și Zoia am fost complici la subminarea economiei naționale. Unele bunuri sunt confiscate ca urmare a acestei infracțiuni. Eu am cerut la procuratură: „voi mă acuzați de ce vreți voi, dar dați-mi dreptul să mă apăr în instanță. Ei au decis. Procuratura m-a anchetat, a dispus confiscare, a dispus închiderea dosarului. Deci statul când trebuie să respecte o hotărâre judecătorească, nu o respectă”, potrivit RTV.