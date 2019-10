Nicolae și Elena Ceaușescu au fost îngropați în decembrie 1989 în cimitirul Ghencea, scrie Cancan.

Deshumarea cuplului Nicolae si Elena Ceaușescu a fost facuta in iulie 2010, la cererea lui Valentin, singurul copil in viata al celor doi, dar și la dorinta lui Mircea Oprean, fostul sot al Zoiei Ceaușescu . Îngropați în decembrie 1989 în cimitirul Ghencea, Elena și-a dormit inițial somnul de veci într-un mormânt amplasat la 20 de metri de cel al soțului ei.

După deshumare, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost îngropați împreuna, mormântul lor comun devenind loc de pelerinaj pentru mulți nostalgici comuniști.

La deshumarea din iulie 2010, Elena Ceaușescu a putut fi identificata fara dubiu datorita fisei dentare si a unor radiografii, in care se observa ca in partea din spate a danturii, lucrata in aur, erau gravta initialele E.C.