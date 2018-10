GIGOLO la Obor, GAMBLER la Hilton şi ROUTE 66. Reporter de Cursă Lungă

După ce prima şi ultima mea nevastă a plecat de acasă, în 2008, şi am rămas şi fără job, în anul în care tocmai făcusem 40 de ani, am dat în „gambling”





Mai exact, am devenit un jucător de BlackJack. Mai întâi de complezență, apoi aproape profesionist. Am câștigat bani frumoși şi am pierdut sume de să fac AVC-uri la rând, numai când îmi amintesc. Damblaua asta m-a dus până în Las Vegas unde le-am luat banii americanilor, ca să-i pierd în prima noapte după ce m-am întors în cazinoul de la Hilton. Mi s-a întâmplat să intru cu 120 de lei la masă și să plec cu 4.000 de euro, după opt ore de „muncă”, iar cea mai scumpă cină din viața mea m-a costat 2.000 de euro și a constat doar în niște hamsii afumate și o sticlă de votcă Grey Goose. De ani și ani de zile, mai intru în cazinou doar o dată pe an, de regulă în noiembrie, cu bani potriviți, și e musai să plouă. Metoda mea de automedicație a funcționat. Well, m-au mai ajutat şi câteva dame care mi-au apreciat şarmul meu masculin inconfundabil... Când m-am întors la EVZ, în decembrie 2009, după o bejenie de aproape 13 ani pe la alte cotidiane, mi-am zis să mă dau în gât, la ziar. Ceea ce am și făcut. În ianuarie 2010 mi-am publicat „autodafe”-ul. Să fii parazit te costă scump.

Drumul către „Groapă”

Da' şi povestea despre cum am făcut io din nici 200 de lei peste 4.000 de eruo, în mai puţin de opt ore, merită spusă şi scrisă. S-a întâmplat undeva prin februarie 2010. Fusesem la Shorley, bătrâna crâşmă studenţească din Regie unde obişnuiam să merg sâmbăta, la prânz, să mănânc şi să-mi omor singurătatea. Mi-am făcut tabietul, am chemat un taxi şi am luat-o către casă, la Obor. Pe vremea aia Pasajul Basarab nu era gata şi drumul cel mai scurt mă ducea prin centru, pe lângă Sala Palatului. Adică fix pe lângă Hilton-Athenee Palace, loc în care, în fostul night-club de la subsol, funcţiona un cazinou. Noi, gamblerii, îi spuneam „Groapa”. Pe măsură ce mă apropiam a început să mă mănânce şi-n fund, da' şi-n palma stângă. „Semn bun”, mi-am zis în barbă. Mi-am făcut monetaru' şi am constatat că aveam aproape 200 de lei. Şi cu ei şi fără ei era cam tot aia, că luni urma să intre leafa. Aşa că am purces la treabă.

Când omu' n-are nimic de pierdut mai bine te fereşti de el

