Gigi Becali este gata să meargă până în pânzele albe pentru a-și câștiga dreptatea. Patronul de la FCSB susține că i s-a făcut o mare nedreptate atunci când a fost acuzat că a preluat ilegal clubul din Ghencea de sub tutela Ministerului Apărării.

Ce a declarat Gigi Becali

”Eu am furat echipa asta? Ei nu aveau bani, ei au venit la mine, ei au propus. S-a luat hotărâre în adunarea generală. Au spus ”domne, dai bani apoi facem o societate pe acțiuni.

Au fost de acord, ani de zile am închiriat stadionul lor. Am plătit două milioane de euro doar impozit la stat, numai pentru stadion! Plus închirierea, vreo 2-3 milioane.”, a declarat Gigi Becali.

”Voi câștiga numele de Steaua înapoi, pe dreptate! ”

Vin și zic și eu, sunt lucrurile anormale în țara mea, adică răul care atacă binele. Asta înseamnă. E drăcească acțiunea asta. Dai echipa de fotbal unui om, cheltuie vreo 40 de milioane și apoi îi spui ”ai furat echipa, bă, nu mai e a ta”.

Am respectat hotărârea judecătorului, atunci respectați și voi ce zic judecătorii. Nu poți să treci cu vederea mizeriile care sunt. M-am împăcat cu ideea. E totuși oftică.

N-am nicio problemă, îmi place FCSB mai mult. Dar voi lupta până la capăt. Voi câștiga numele de Steaua înapoi, pe dreptate! Chiar dacă rămân cu FCSB”, a declarat Gigi Becali într-o intervenție la emisiunea Liga Digisport.