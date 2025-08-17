Politica Gigi Becali susține măsurile Guvernului Bolojan







Gigi Becali a declarat că Guvernul condus de Ilie Bolojan ia măsuri dificile, dar indispensabile, pentru a preveni falimentul țării. Patronul FCSB susține că, deși deciziile nu sunt perfecte, ele trebuie aplicate și că alternativele ar conduce la aceeași criză economică. Declarațiile sale vin în contextul unor blocaje guvernamentale care îi afectează afacerile personale.

Într-un interviu acordat pentru Romania TV, Gigi Becali a explicat că „nu cade guvernul, nu are rost să discutăm. Măsurile dure poate nu sunt ideale sau cele mai bune, dar trebuie luate”. Afaceristul a subliniat că, fără aceste decizii, România ar risca să ajungă în faliment. Potrivit acestuia, orice guvern care ar urma ar face, de asemenea, greșeli, iar efectele economice negative ar fi inevitabile.

Gigi Becali a mai precizat că deciziile luate de Guvernul Bolojan sunt menite să protejeze economia și să asigure stabilitatea pe termen lung.

Problema personală semnalată de Becali se referă la blocarea de aproape trei ani a vânzării unei foste fabrici către un grup de investitori americani care intenționează să producă armament. Afaceristul reclamă că o comisie guvernamentală de verificare a investițiilor străine a pus numeroase obstacole, inclusiv taxe de 10.000 de euro pentru autorizarea tranzacției și impunerea unor condiții suplimentare pentru cumpărător.

„Eu vreau să vând o fabrică care este a mea. Cum să pui tu condiții la cineva care vrea să cumpere de la mine? Este între doi privați, ești nebun la cap?”, a explicat Becali. Afaceristul spune că, în ciuda ofertelor financiare semnificative, blocajele birocratice continuă, afectând investițiile străine și potențialul economic al României.

Gigi Becali așteaptă de peste trei ani aprobarea pentru a vinde o fabrică veche de la Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro. Latifundiarul din Pipera acuză comisiile guvernamentale pentru investiții că îi pun piedici și împiedică finalizarea tranzacției cu investitori străini. Patronul FCSB a declarat că procesul de aprobare a fost extrem de birocratic și costisitor, inclusiv cu taxe mari impuse pentru verificarea firmelor cumpărătoare.

„Am așteptat trei ani fără niciun răspuns, iar acum guvernul vine cu noi condiții pentru a putea vinde infrastructura mea. Este între doi privați, cum poți să impui reguli și restricții? Între timp, alte firme încasează sume importante din comisii, dar nu ajută pe nimeni, doar încurcă tranzacțiile”, a declarat acesta pentru Fanatik.