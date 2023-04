Gigi Becali și-a anunțat reragerea din fotbal. Încă o dată. Cronologia „despărțirilor” de FCSB

Gigi Becali s-a supărat din nou pe fotbal, după înfrângerea suferită de echipa sa, FCSB, în fața celor de la Rapid, cu 1 – 0. Tot mai departe de obținerea primului loc în SuperLiga, patronul din Pipera a anunțat, din nou, că se retrage de la echipă. Ba, mai mult, a plusat, spunând că a semnat și actele.

Patronul FCSB dă vina pe arbitrajul din jocul de duminică seara, mai exact pe centralul Horațiu Feșnic, despre care spune că i-a defavorizat echipa. El a susținut o conferință de presă în care a anunțat că, gata, a pus punct, la 65 de ani, carierei de investitor în fotbal.

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, dupa ce s-a întâmplat în meci, ca eu… gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam. Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB spune că a cheltuit aproape 23 de milioane de euro cu echipa de fotbal și susține că este dispus să o vândă celui care îi oferă 25 de milioane de euro.

„Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa! Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali dă vina pe „structuri”

El s-a declarat înfrânt de un sistem în spatele căruia se află multe structuri, mult prea puternice pentru el. Pe de altă parte, Gigi Becali se simte amenințat și de proiectul de lege care va permite echipei Steaua București, dacă va fi adoptat, să promoveze în SuperLiga. E drept că patronul FCSB nu face referire la acesta, ci doar la arbitrajul din meciul de duminică seară.

„Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali se retrage din fotbal la supărare

Nu este prima oară când Gigi Becali amenință cu retragerea din fotbal sau de la echipă. Face acest anunț înmod regulat, la supărare, de fiecare dată când echipa sa se confruntă cu probleme. A făcut-o și în 2016, când Steaua a pierdut, odată cu un meci jucat împotriva Astrei Giurgiu, șansa de a redeveni campioană în Liga 1.

„Nu mă mai interesează fotbalul. Nu ştiu ce să spun. Sunt resemnat. Văd ce fac, cum, o să fac o strategie, o să rămân în fotbal aşa… cu un proiect d-ăsta… să ne distrăm. O să ies definitiv. Să vad cum găsesc portiţa! Şi ce dacă mi-a adus bucurii fotbalul? Am câstigat ani de viaţă? Nu”, spunea Becali, supărat că Astra îi sufla titlul.

Anul trecut, Gigi Becali își anunța din nou retragerea, după ce FCSB pierdea cu FC Saburtalo Tbilisi, scor 0-1, în Conference League.

„Ies din fotbal! Durează 2-3 ani până lichidez. O să vedeți. Nu am de unde să mai scot bani. O să-mi scot banii pe care i-am băgat și la revedere! Eu zic că nu avem valoare. Asta e concluzia mea. Dau bani pentru ca niște jucători să joace fotbal? Gata, s-a terminat prostia asta! Mă retrag cu o strategie, în 2-3 ani. Vreau să scot banii. Nu pot să plec peste noapte. Nu închid. Las echipa să fie pe locul 6-7. Nu mai dau bani. Dacă poate, să crească cu jucătorii de la Academie. Dacă găsesc pe cineva ca s-o vând, o vând. Dar nu am pe cine. Cine să dea bani?”, spunea Becali la Digi Sport.

Anul acesta, la început, și-a mai nuanțat declarația. El a revenit spunând că se va retrage în condițiile în care o va califica pe FCSB în grupele UEFA Champions League, ca să dea un tun financiar.

„Este ultimul meu obiectiv în fotbal, să mai prind grupele Ligii Campionilor. După aceea, nu mă mai interesează, probabil mă voi retrage. Dar vreau grupele pentru că acum vorbim de 30-40 de milioane de euro din start. Sunt bani mulți”, spunea Gigi Becali, în ianuarie.

Cronologia retragerilor lui Gigi Becali din fotbal

De-a lungul anilor, de la preluarea clubului de fotbal Steaua București, ulterior FCSB, Gigi Becali a vorbit, în mai multe rânduri de retragere. Prima oară a fost consemnată o astfel de declarație în 2007, pe vremea când rivalul său George Copos, de la Rapid, intra în politică.

În cele ce urmează vă prezentăm cronologia retragerilor lui Gigi Becali din fotbal, fără a avea pretenția că am epuizat toate declarațiile sale pe acest subiect.

Anul 2007: Gigi Becali își anunța retragerea pe motiv că se teme de influențe politice după ce George Copos a fost cooptat în Guvern, ca vicepremier:

„Am mulți dușmani. Sunt vânat. Vor încerca să-mi găsească nod în papură. Acum, au apărut noi legi, nu sunt contabil și pot să semnez ceva și contabilul să greșească, iar atunci trebuie să răspund, ca președinte al Consiliului de Administrație. Eu mă dau la o parte”.

Anul 2009: Gigi Becali anunța că-și va retrage echipa din fotbalul românesc și o va muta în Italia. Se întâmpla după ce ANAF i-a a transmis că are de plată TVA pentru transferurile de jucători:

„O să plec în Italia. Eu sunt ținta principală. Poate mă retrag, să vedem cine mai bagă bani în fotbal… E o tâmpenie că plătim TVA când vindem un jucător în străinătate. Nu mai putem, e o chestiune de bun simț. Cei de la ANAF nu cunosc legea, dar o să le-o explic eu”.

Anul 2011: Gigi Becali punea problema retragerii din fotbal în contextul unui conflict cu MApN și CSA Steaua:

„Steaua fără Becali n-are farmec. Poate mă retrag din fotbal. Dacă eu mă retrag din fotbal, imediat a doua zi se retrage și finul Borcea, se retrage și Porumboiu. Veniți cu macaraua și luați Steaua! Poftim, luați numele de Steaua, dar numai cu macaraua”.

Anul 2012: După ce Cristi Borcea a anunțat că pleacă de la Dinamo, Gigi Becali declara că vrea să-și urmeze finul:

„Dacă Borcea și Turcu pleacă, plec și eu”.

Anul 2015: După eliberarea din pușcărie, spunea că dorește să renunțe la viața publică și să tipărească lucrări religioase:

„Nu mă mai interesează viața publică. Ce câștig dacă stau în viața publică? O să cumpăr o tipografie și o să scot cărți religioase, vreau să fac o emisiune ortodoxă. Toată averea mea o voi folosi pentru mântuirea neamului”.

Anul 2016: Gigi Becali s-a enervat că echipa lui a pierdut titlul în fața celor de la Astra Giurgiu:

„Nu mă mai interesează fotbalul. O să ies definitiv. Ce dacă mi-a adus bucurii fotbalul? Am câștigat ani de viață? Nu. Nu avem valoare. Iau în calcul retragerea mea din fotbal”.

Anul 2017: Gigi Becali se declara sleit de puteri din cauza conflictului cu MApN și era supărat pe lipsa de performanță a echipei:

„Nici la fotbal nu mai am tragere de inimă, doar de politică nu mă las! Dacă voi putea să câștig puterea, am să o fac”.

Anul 2018: Gigi Becali și-a anunțat retragerea, din nou, după ce Răzvan Burleanu a câștigat scaunul de președinte al Federației Române de Fotbal:

„Eu m-am retras! Nu pot să fiu la mâna comisiilor lui Burleanu. Așa era și pe vremea lui Mircea Sandu, comisiile acționau la comandă. Eu nu mai sunt acționar, i-am depus mandatul lui Vasile Geambazi. El va prelua activitatea clubului, are mai mulți bani ca mine”.

Anul 2019: Gigi Becali își anunța din nou retragerea din fotbal. Lăsa totul pe seama noului său antrenor, de la vremea respectivă, Bogdan Argeș Vintilă:

„Vă anunţ că eu am terminat-o cu viaţa publică. Nu mă mai interesează nimic. La revedere cu Becali după meciuri. Am aici antrenor, care este Bogdan Vintilă Argeş. L-am rugat din inimă un lucru. Dacă este întrebat cine face echipa sau cine face schimbările, să răspundă că antrenorul face echipa. Vintilă va face echipa, Vintilă va face schimbările, el face tot!”.

Anul 2021: Gigi Becali amenința că se retrage dacă FCSB nu ia titlul de campioană. Titlul a fost câștigat de rivalii de la CFR Cluj:

„Dacă nu iau campionatul, o termin cu fotbalul! Nu mai e pasiune. A fost. Acum nu mai e. E o afacere pe care nu vreau s-o mai țin dacă nu e afacere. Dacă nu iau campionatul, la revedere. Ce mare lucru?”.

Anul 2022: FCSB a pierdut primul meci cu Saburtalo, iar patronul și-a anunțat intenția de a se retrage, dar nu imediat. Teoretic, Gigi Becali este în termenul pe care și l-a asumat atunci:

„Eu am luat hotărârea să ies din fotbal. Bine, mai durează doi-trei ani până lichidez. Ies, gata! N-am cum. N-am de unde să mai scot bani. Niciodată averea mea n-o comandă cineva. Dacă o comandă cineva, ajungem la faliment. Pot să-mi scot banii și la revedere”.

Anul 2023: Gigi Becali a anunțat că renunță la fotbal după ce FCSB se va califica în grupele UEFA Champions League:

„Este ultimul meu obiectiv în fotbal, să mai prind grupele Ligii Campionilor. După aceea, nu mă mai interesează, probabil mă voi retrage. Dar vreau grupele pentru că acum vorbim de 30-40 de milioane de euro din start. Sunt bani mulți”.

Va urma