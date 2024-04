Sport Gigi Becali, sfaturi pentru Adrian Mititelu și fiul său: Așa mi-a făcut și mie tata







Gigi Becali a împărtășit lui Adrian Mititelu câteva sfaturi despre cum să gestioneze conflictul cu fiul său, remarcând că situația dintre cei doi îi evocă amintiri legate de relația sa cu tatăl său din tinerețe.

Înainte să ajungă în spital din cauza unei supradoze de medicamente, Adrian Mititelu Jr și fiul său au avut o dispută legată de modul în care e administrată FC U Craiova, care se află pe ultimul loc, la egalitate cu FC Botoșani.

Gigi Becali, sfaturi din experiență pentru Adrian Mititelu și fiul său

Patronul de la FCSB spune că l-a sfătuit pe Mititelu să-i dea echipa fiului său, astfel încât să vadă cât de greu e să faci bani și să gestionezi fiecare situație în parte.

„Mi-a adus aminte de cum am pățit eu cu tatăl meu. Eu eram vagabond, voiam numai bani, să cheltui eu bani, prin anii '80. Atunci, tata a spus: «Bine, bă, dacă tu vrei așa, ia toiagul». Așa se dădea atunci, luai toiagul bătrânilor.

Am stat eu vreo 2-3 zile cu oile la păscut, la muls, dar când am văzut munca, nu îmi mai convenea, că nu mai aveam timpul liber. Acu aveam banii, că erau bani mulți, dar nu mai aveam timpul liber! Și când am văzut așa, am zis: «Bă tată, ia ciomagul înapoi, fă cum știi tu, că e bine!».

Exact așa l-am sfătuit și pe Mititelu. Să-i spună băiatului: «Ia tu echipa, că eu nu am știut mai mult, fă-o tu». Exact cum mi-a făcut mie tata”, a declarat Gigi Becali.

FC U Craiova, la un pas de retrogradare

Gigi Becali declară că nu știe ce se va întâmpla în caz de retrogradare, susținând că numai Dumnezeu deține această cunoaștere, potrivit gsp.ro.

Echipa din Bănie a ajuns la al 12-lea meci consecutiv fără victorie în toate competițiile, clasându-se ca fiind echipa din România cu cel mai slab parcurs în 2024.

Sub îndrumarea lui Eugen Trică, jucătorii au reușit să obțină doar o singură victorie în acest an, într-un meci împotriva echipei Dinamo, disputat la începutul lunii februarie.

Oltenii au remizat pe terenul lui FC Voluntari (0-0), într-un meci în care trupa lui Adrian Mititelu a evoluat cu un om în plus peste o oră.