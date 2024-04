Sport FC Voluntari și FC „U” Craiova, remiză albă după o luptă surdă. Ambele echipe sunt în hora retrogradării







FC Voluntari a terminat la egalitate cu FCU 1948 Craiova, 0-0, marţi, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a şasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

FCU Craiova nu a reuşit să se impună în acest meci, deşi a avut avantajul omului în plus cam trei sferturi din timp.

Fundaşul portughez Ricardinho a fost eliminat uşor de arbitrul Horaţiu Feşnic, pentru un fault la Juan Bauza, scăpat spre poartă, însă argentinianul nu era în poziţia iminentă de gol.

FC Voluntari și FC „U” Craiova, un rezultat de egalitate care încurcă ambele grupări

Echipa antrenată de Eugen Trică a practicat un joc slab şi nu a reuşit să îşi creeze decât trei ocazii de gol, prin William Baeten (56), care a şutat în portarul Jesus Fernandez, prin Vlad Achim (78), care a tras direct în Igor Armaş, şi prin Yassine Bahassa (84), al cărui şut din marginea careului a fost prins de Fernandez.

FCU Craiova a ajuns la 12 etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi opt eşecuri. Echipa ilfoveană are două egaluri şi un eşec în ultimele trei etape.

În meciurile directe din sezonul regulat, FCU Craiova s-a impus cu 3-1 în Bănie şi cu 1-0 în deplasare.

FC Voluntari - FCU 1948 Craiova 0-0, Stadion ''Anghel Iordănescu'' - Voluntari Cartonaş roşu: Ricardinho (FC Voluntari, 24). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.

sursa: Agerpres

Eugen Trică și-a criticat jucătorii

Eugen Trică, antrenorul oltenilor, nu și-a menajat elevii, după fluierul final.

”Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine. Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală.

Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta, eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2”, a spus antrenorul, conform Digi Sport.