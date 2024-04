Sport FC Hermannstadt, la egalitate cu FC Botoşani, 1-1. Meci tensionat la Sibiu







FC Hermannstadt si FC Botoșani au încheiat disputa la egalitate, 1-1 (0-0), vineri seara, la Sibiu. Meciul din etapa a cincea a fazei play-out a Superligii de fotbal a fost unul tensionat. Gazdele au reușit să înscrie în prelungiri.

FC Hermannstadt a obținut un egal cu FC Botoșani

Golul de deschidere al meciului a fost înscris de Sebastian Mailat în minutul 61. Acesta a profitat de greșeala lui Silviu Balaure, care a pasat direct către adversar. Mailat l-a driblat pe portarul Cătălin Căbuz şi a marcat în poarta goală.

Jucătorii sibieni au egalat prin Cristian Neguţ (90+2), din lovitură liberă de la circa 24 de metri. Acesta a profitat de poziția portarului Răzvan Ducan. Din minutul 24, gazdele au jucat cu zece oameni. Totul după ce italianul Alessandro Murgia a primit cartonaşul roşu.

Bogdan Andone, dezamăgit de prestația elevilor săi

La finalul disputei, Bogdan Andone s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar și de prestația elevilor lui. Acesta a menționat că echipa sa a făcut câteva greșeli în teren.

„Sunt mai mult dezamăgit decât nervos. Era normal ca adversarul să înscrie doar din faze fixe, având în vedere că erau în 10 oameni. Din păcate am greşit în anumite situaţii, am făcut cadouri, faulturi făcute fără discernământ. Am discutat acest aspect şi la pauză, sunt lucruri din care trebuie să învăţăm, să nu le repetăm. E un punct care se adaugă, ar fi fost bune cele 3 puncte, dar ăsta e fotbalul. Am încercat, am jucat mai bine decât ei şi când erau în 11 oameni, am avut 3 ocazii monumentale, dar nu le-am fructificat din păcate. E greu să îţi creezi atâtea ocazii când ai o aşa presiune pe tine. Jucăm fiecare meci cu sabia deasupra capului.”, a spus acesta.

FC Hermannstadt, meci egal cu FC Botoșani

Antrenorul botoșănenilor a menționat că elevii săi trebuie să lase în urmă lezultatul de vineri. Totodată, acesta a amintit de partida pe cu Dinamo, care va avea loc marți, 23 aprilie.

„Trebuie să uităm meciul din seara asta. Ne aşteaptă un meci acasă cu Dinamo, avem nevoie şi de sprijinul publicului şi sper să menţinem seria de meciuri bune acasă. Am făcut totuşi şi astăzi un meci bun, cu poate cea mai bună echipă din play-out, am demonstrat că suntem o echipă bună”, a mai spus Bogdan Andone după meci.

În ultimele trei etape, FC Hermannstadt a obținut o victorie şi două egaluri. Sibienii au fost de neînvinsă de 17 meciuri pe teren propriu.