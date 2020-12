Gigi Becali speră să dea o mare lovitură financiară, după ce în ultimii ani, finanțatorul de la FCSB nu a mai vândut la fel de bine ca în perioada de glorie. „Roș-albaștrii” nu au mai câștigat campionatul din anul 2015, în Europa nu au impresionat, așa că fotbaliștii de la FCSB nu au mai avut căutare. Asta a făcut ca latifundiarului din Pipera să nu-i mai meargă la fel de bine ca în trecut, fapt reflectat și în investițiile scăzute din ultimele sezoane.

Acum a apărut însă o oportunitate financiară, pentru că Olimpiu Moruțan este dorit de echipa italiană Internazionale Milano. Jucătorul are, de asemenea, o ofertă, și din Olanda. Anunțul a fost făcut de Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani.

„El are ofertă clară de acolo, de la Inter, sunt discuții destul de avansate, din ce mi-a zis impresarul. Are ofertă foarte bună și din Olanda. Din ce am înțeles, cea mai bună ofertă este din Olanda, dar nu cred că domnul Becali îi va da drumul acum, pe o sumă mai mică.

Opinia mea ar fi să nu-i dea drumul acum. Să țină copiii ăștia până la vară, să ia campionatul, să joacă în cupele europene. Oferta de la Inter nu este nici pe departe ce vrea domnul Becali”, a spus Iftime conform as.ro.

El este direct interesat de transfer, pentru că ar trebui să primească un procent de 10% din suma pe care Becali o încasează în cazul unui transfer al lui Moruțan. Iftime este de părere că fotbalistul va fi vândut cu minimum 10 milioane de euro. După ce l-a vândut pe Moruțan la FCSB, finanțatorul de la Botoșani deținea 20% din drepturile unei eventuale vânzări în străinătate. Dar Gigi Becali a răscumpărat 10%, conform prosport.ro.

Acum, Becali încearcă să răscumpere și procentul pe care nu îl deține. „Rcent, când am vorbit. Dar nu vreau să îi dau. Pentru Moruțan urmează un transfer important, nu cred că va fi cedat sub 10 milioane de euro. I-am zis domnului Becali că vreau să păstrez acele procente ca să aibă lumea ce bârfi, să zică în continuare că FCSB are o victimă sigură atunci când joacă împotriva celor de la Botoșani (n.r. râde).

Eu zic că această clauză nu învrăjbește cele două cluburi, ci întărește relația dintre ele. Vrem practic același lucru: să îl vândă pe Moruțan pe o sumă cât mai mare”, a declarat Iftime pentru sursa citată.