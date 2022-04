Gigi Becali s-a dezlănțuit. Ce l-a făcut pe miliardarul din Pipera să-și iasă din minți

Gigi Becali este foc și pară. De data aceasta este supărat pe Ministrul Apărării. Patronul FCSB a declarat înainte de Paște că ar vrea ca echipa sa să joace ultimul meci din campionat, cel cu CFR Cluj, pe noul stadion Steaua. Becali a spus atunci că aceasta este dorința suporterilor și că știe că ministrul Apărării este apropia de CFR, dar speră că îi va proba solicitarea.

Nu prea sunt șanse

Vasile Dîncu i-a dat însă replica lui Gigi Becali și i-a cam spulberat toate șansele. „Nu are nicio legătură cu biografia mea, cu faptul că sunt din Cluj. Problema ține de oportunitățile pe care le avem în acest moment de disponibilitatea stadionului, nu faptul că echipa lui Becali, care se revendică de la Steaua, trebuie să joace pe acest stadion.

Nu avem un contract cu clubul FCSB, nu avem nici cu LPF sau cu FRF. Deci din acest punct de vedere, nu putem da un răspuns acum“, a spus Ministrul Apărării.

Becali s-a dezlănțuit

Imediat după această declarație patronul FCSB a luat foc. „Zice că e stadionul poporului, poporul este al lui Dîncu. Cu tot cu popor este al lui Dîncu. El, Dîncu, e al lui, el i-a născut, și poporul, și stadionul. Îți dai seama el, marele filosof și sociolog. Unde ai văzut, mă, echipă care să fie a poporului?

E echipa comunității, plătesc oamenii bani. Dacă stadionul este al poporului, măi, Dîncule, unde ai văzut echipă care să fie a poporului? E echipa comunității. Și stadionul este tot al poporului, așa a zis. Dacă e al poporului, fă un referendum, să vezi că lumea vrea ca FCSB să joace acolo.

Ce putere mai ai tu ca ministru? Ce să vorbești tu de armata rusă? N-aveam treabă cu el, până când a vorbit despre acest subiect. Dacă ești un om deștept, echipa când a fost preluată de la Armată, n-a dat-o poporul?

Dacă a costat 100 de milioane de euro un stadion, cum să joace doar echipa poporului, pe care n-o vrea poporul? CSA, echipa Armatei, pe care o vor două mii, e a poporului. Iar FCSB, pe care o vor zeci de mii de oameni, nu o lași să joace.

Băi, Dîncule, băi, echipa poporului nu are 2.000 cât are CSA, are 5 milioane, cât are CSA. Care e mai mare, mă? 2.000 sau 5 milioane? După mintea lui, 2.000 e mai mare decât 5 milioane”, a spus Gigi Becali, la Liga Digisport.

Cum Arena Națională este închisă la data meciului, iar pe noul stadion Steaua nu prea sunt șanse să ajungă, FCSB ar putea disputa medicul cu CFR Cluj, crucial pentru titlu, la Buzău.