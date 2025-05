Politica Gigi Becali, prezent la învestirea lui Nicușor Dan. Critici la adresa partidelor suveraniste







Gigi Becali, patron al clubului FCSB și fost deputat din grupul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), a participat la ceremonia solemnă din Parlament, unde Nicușor Dan a depus jurământul.

Acest eveniment marchează oficial începutul mandatului lui Nicușor Dan de președinte al României. Candidatul independent a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 18 mai, obținând 53,60% din voturi, în timp ce contracandidatul său, George Simion, din partea AUR, a primit 46,40% din voturi.

Becali a criticat vehement decizia partidelor suveraniste în momentul învestirii lui Nicușor Dan. Membrii partidelor SOS România, conduse de Diana Șoșoacă, și ai POT, conduse de Anamaria Gavrilă, s-au întors cu spatele în momentul în care Nicușor Dan a fost condus la pupitru.

„Nu înțeleg, asta vorbeam și cu câțiva colegi: dacă te întorci cu spatele, atunci de ce mai vii? În primul rând, măcar poartă-i respectul Patriarhului, dacă ești creștin. Să stai cu spatele la Patriarh? Nu e bine! Este un moment solemn. Vrei să vii? Bine. Nu vrei să vii? Nu veni, dar nu sta cu spatele! E urât. Treaba lor, nu stau eu să-i judec”, a spus latifundiarul.

Omul de afaceri a apreciat rugăciunea Patriarhului

Becali a apreciat rugăciunea Patriarhului pentru poporul român și discursul lui Nicușor Dan, pe care îl consideră pozitiv, în special pentru apelul la unitate națională și depășirea dezbinării.

„În momentul rugăciunii Patriarhului, am simțit ceva! Am simțit o mângâiere a Harului. Aia e rugăciune! Era o rugăciune pentru poporul român. În plus, Nicușor Dan, dacă va face ce a spus, e bine!”, a mai afirmat Becali.

Becali, sfaturi pentru George Simion

Parlamentarii AUR au absentat de la ceremonie, îndemnându-și susținătorii să protesteze în Piața Victoriei.

Becali l-a sfătuit pe George Simion „să-și vadă de treaba lui”, avertizându-l că riscă să răspundă penal în cazul în care instigă la violență. De asemenea, a mărturisit că a fost profund impresionat de rugăciunea Patriarhului Daniel.