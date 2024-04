Sport Gigi Becali pregătește marea lovitură. Juan Bauza, aproape de transferul la FCSB







Gigi Becali îl dorește pe Juan Bauza în echipa sa deoarece se pregătește pentru grupele Champions League. Așadar, jucătorul de la echipa lui Adrian Mititelu s-ar afla pe lista de transferuri la FCSB.

Gigi Becali îl vrea pe Juan Bauza la FCSB

Potrivit surselor, Gigi Becali este aproape de a da lovitura pe piaţa transferurilor. Se crede că cele două părţi implicate sunt aproape de a bate palma pentru transferului jucătorului argentinian. Bauza a marcat în acest sezon șapte goluri pentru echipa lui Adrian Mititelu.

Deocamadată nu este nimic bătut în cuie deoarece Juan Bauza, considerat unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, mai este dorit de echipe din Europa. Dacă se va oficializa, transferul lui Bauza ar fi primul pe care Gigi Becali îl face pentru grupele Champions League.

Transferul lui Juan Bauza la FCSB este blocat deocamdată de Mititelu

Gigi Becali mai are un hop de trecut deoarece Adrian Mititelu nu cedează așa de ușor. Deși clubul lui Mititelu are nevoie de bani, iar Bauza este la ora actuală cel mai atractiv fotbalist din lotul oltenilor, patronul a hotărât că sud-americanul nu va fi vândut oricum.

„Nu îl vând pe Bauza la FCSB. El este transferabil numai afară”, este declarația lui Adrian Mititelu

Cele 8 goluri și 6 pase decisive pe care Juan Bauza le-a livrat în acest sezon pentru FCU Craiova, în 22 de meciuri disputate în Superliga, Juan Bauza este unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai echipei patronate de Adrian Mititelu.

Gigi Becali îl vrea pe Juan Bauza la FCSB. Sursa foto: Facebook

Mititelu are o problmă cu Gigi Becali. De ce nu mai vrea transferuri la FCSB

Mititelu nu mai este atât de permisiv ca în vara lui 2022, când l-a cedat pe Andrea Compagno la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. L-a acuzat pe Gigi Becali pentru modul în are s-a comportat cu italianul. Și atunci a spus public că nu va mai lăsa niciun jucător să plece la FCSB.

„A fost distrus de Gigi Becali. Și-a bătut joc de un jucător. E motivul pentru care nu o să îi mai dau niciun jucător. Compagno, dacă mai avea răbdare, îl vindeam direct afară. Am acceptat transferul pentru că aveam nevoie de bani”, declara Adrian Mititelu.

După meciul cu Petrolul, Juan Bauza şi-a desființat colegii de echipă

După înfrângerea cu Petrolul, Juan Bauza a fost surprins vorbind în termeni duri despre colegii săi. „I am playing alone. The rest are bullshit (Joc singur. Ceilalţi sunt de r…t”, le-a transmis Juan Bauza fanilor echipei lui Mititelu.

Mai trebuie spus că echipa lui Adrian Mititelu se află într-o situația proastă în Superligă. După scorul 0-1 cu Petrolul, oltenii sunt pe locul șapte în play-out, loc de baraj, scrie prosport.ro.