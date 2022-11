Gigi Becali, pelerinaj la peştera Sf. Andrei: „Mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea”

Patronul FCSB a declarat că inițial nu voia să vină, dar s-a hotărât in ultima clipă, după ce a văzut la TV un călugăr bătrân care l-a făcut să-și amintească de Sfântul Andrei.

„Am venit azi la peştera Sfântului Andrei. Nu aveam de gând, dar aseară am văzut la televizor un călugăr bătrân la peşteră şi mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea. Şi am mai fost odată acum 15 ani şi am zis de ce să nu mă duc puţin, să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat”, a spus Gigi Becali, miercuri, după ce a ajuns la peştera Sfântului Andrei, potrivit antena3.ro.

Latifundiarul din Pipera a transmis un mesaj românilor care au mers astăzi la peştera Sf. Andrei: „Domnul să ne ajute, Maica Domnului să ne ocrotească”.

Cel mai mare pelerinaj din Dobrogea

Pe 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Andrei, cel care a adus cuvântul Evangheliei în ținutul Dobrogei de astăzi. Acesta mai este numit și ocrotitorul României. An după an, credincioșii merg, în această zi, la mănăstirea peștera Sfântului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin (Constanța). Este cel mai important pelerinaj, din Dobrogea, la locul în care, spun istoricii Bisericii, apostolul Andrei s-ar fi adăpostit într-o peșteră.

„Conform scrierilor teologice şi istorice, Andrei a ajuns pe pământul dobrogean în jurul anului 60 d. Hr. şi s-a oprit cu ucenicii săi aici, unde a găsit trei preoţi păgâni care slujeau în peşteră, geţi de neam, cunoscuţi sub numele Innal, Rimmal şi Pinnal. Peştera este situată în Dealul Urluiului, la 4 kilometri de localitatea Ion Corvin şi aproximativ 80 de kilometri de Constanţa”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului.

În acest sfânt lăcaş se păstrează și o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, adusă din Grecia.

Și în acest an, credincioșii ortodocși pot merge în pelerinaj, la mănăstire pentru a asista la slujbele religioase dedicare Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. La peștera Sfântului Apostol Andrei se poate ajunge dinspre Călărași, pe DN 3, traversând Dunărea cu bacul la Ostrov. De aici distanța este de aproximativ 40 de kilometri, în direcția Constanța.

De asemenea, se poate ajunge de pe Autostrada Soarelui, în dreptul orașului Cernavodă, apucând pe drumul care duce în direcția Rasova – Ion Corvin.