Gigi Becali vrea să aducă ivermectină, medicamentul minune, care este și ieftin și bun împotriva Covid-19. Singura problemă a milionarului este că statul nu îl lasă să bage medicamentele în țară.

În jur de 50.000 de doze de ivermectină sunt blocate la vamă, spune Gigi.

„Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt români şi le dau 4000-5000 pe lună. Ei mi-au spus despre aceste tratamente pentru că se făceau studii pe afară. Cel mai bun este ivermectina. Se găseşte doar la mine, acum în România. E din Ucraina, dar nu îl aduc eu. Îl cumpăr aici. Eu am ivermectină ser. Ivermectina pastilă e slabă”, a declarat Gigi Becali.

De ce nu are voie Gigi Becali să aducă ivermectină în țară?

Gigi Becali mai spune că guvernul i-a blocat medicamentele la graniță pentru că vrea ca lumea să consume Remdesivir.

Remedsivir este medicamentul cumpărat în cantități foarte mari de România. Milionarul din nord consideră că acesta este motivul pentru care statul nu vrea să promoveze ivermectina.

Cea din urmă fiind mult mai ieftină, aproximativ 5$ doza, în timp ce un tratament cu Remdesivir costă peste 3.000 de dolari, conform npr.org.

„Este şi ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Când a existat pe piaţa din România s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remdesivir pe care au dat zeci de milioane şi nu e bun pentru COVID. Remdesivir distruge ficagtul, distruge organismult. Ivermectina este cel mai bun tratament, pe lângă arbidol.

Am 40.000-50.000 de flacoane în vamă şi nu îmi dau voie să intre în România, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătăţii. Am vorbit cu un lanţ de farmacii să îl băgăm fără adaos ca să poată şi omul de rând să cumpere aceste pastile”, a conchis Becali.

Un medic celebru susține afirmațiile lui Becali

Doctorul Pierre Kory, președintele FLCCC (Frontline COVID-19 Critical Care Alliance), vorbește despre efectele benefice ale ivermectinei încă din decembrie 2020.

Acesta a declarat că ivermectina este, de fapt, un „medicament minune” împotriva Covid-19. Acesta a alertat autoritățile medicale din SUA, anume NIH, CDC și FDA, să urgenteze analiza acestui medicament și să emite ghiduri concrete de administrare printre angajații sistemului medical.

El le-a recomandat acestora să înceapă să prescrie ivermectina pentru Covid-19.

„Oamenii mor în ritm foarte alert. E inacceptabil”, a declarat doctorul Kory.

„Sunt specialist în plămâni și ATI și tot ceea ce fac acum este să mă ocup de pacienții Covid-19 care mor din cauza că nu pot respira. Până să ajungă la ATI sunt morți. Efectiv nu pot respira”, a dezvăluit medicul.

„Ivermectina și componentele ei ar putea salva viața a sute de mii de oamenii din toată lumea. Oamenii nu trebuie să moară cât așteaptă ca vaccinul să fie livrat la nivel global”, a mai spus Pierre Kory.