Acuzaţii pentru Gigi Becali. De ce este transferul lui Cordea atât de controversat? Într-o intervenţie pentru gsp.ro, Iulian Stoica a lansat câteva acuzaţii care îl pot pune pe Gigi Becali din nou în dificultate din cauza fotbalului, cum s-a întâmplat în trecut cu dosarul Valiza.

Conform sursei citate, oficialul ilfovenilor a subliniat că dacă formaţia antrenată de Ilie Poenaru pierdea cu FCSB în returul play-off-ului, clubul pe care îl conduce ar fi primit bani pentru transferul lui Cordea.

Acuzaţii pentru Gigi Becali

Amintim că la 10 mai, FCSB a terminat la egalitate partida cu Academica Clinceni, scor 2-2, rezultat care n-a rămas fără urmări, aşa cum a precizat Stoica pentru GSP. „Doar 20.000 de euro a costat Andrei Cordea, mijlocașul ofensiv pe care l-a achiziționat FCSB de la Clinceni.

Suma e derizorie, de 25 de ori mai mică în comparație cu cota estimată a unuia dintre tinerii care au atras atenția în sezonul acesta”, arată gsp.ro. Andrei Cordea este mijlocaș ofensiv şi în acest sezon a evoluat în 32 de partide pentru Academica Clinceni. El a ajuns la formaţia din Ilfov în vara anului trecut, de la AFC Hermannstadt. La Sibiu fusese adus de la Novara Calcio, club italian la care Cordea şi-a făcut junioratul.

„Relația FCSB-Clinceni a fost una complicată încă de când ilfovenii se aflau în eșalonul secund. Becali a avut mulți jucători împrumutați acolo și salariile acelor fotbaliști le suporta Vasile Geambazi, un nepot al lui Gigi.

«Eu sunt arhitectul acestei echipe», a spus Geambazi după ce albaștrii au reușit să promoveze în prima ligă. Becali a calculat că donase 450.000 de euro la Clinceni și l-a luat pe Șut, un mijlocaș defensiv, în momentul în care Clinceni a urcat în Liga 1, iar el și oamenii lui nu mai puteau să fie conectați oficial cu clubul din Ilfov.

De ce este transferul lui Cordea atât de controversat

Transferul lui Șut a fost gratuit. Pentru astfel de mutări, Florian Walter a ajuns să fie acuzat că a prejudiciat-o pe U Cluj atunci când a mutat câțiva jucători de la U la Petrolul. El controla, la fel ca Becali în situația aceasta, ambele cluburi implicate în tranzacție. Walter, decedat între timp, a fost achitat în procesul acela”, au completat jurnaliştii de la Gazeta Sporturilor, care au aflat de la preşedintele Academicii Clinceni informaţii foarte interesante despre transferul lui Cordea:

„- Domnule Stoica, bună ziua! Despre plecarea lui Cordea vrem să discutăm cu dumneavoastră…

– Bună ziua, da, va merge la FCSB!

– Asta știm, ceea ce ne surprinde e de ce Clinceni acceptă să-l vândă pe doar 20.000 de euro?

– Clinceni nu acceptă, Clinceni se supune unei înțelegeri!

– Înțelegeri???

– Hai să vă explic pentru că lumea trebuie să înțeleagă ce lucruri se petrec în acest fotbal românesc! Din păcate, atunci când Cordea a fost adus la Clinceni, în vara trecută, a existat din partea impresarului său, Adrian Neaga, o propunere și anume că atunci când va fi dorit de cineva, Clinceni să-l lase să plece fără pretenții.

Niciun ban de la FCSB pentru Academica Clinceni

– Și cei 20.000 pentru ce sunt?

– Pentru Novara, echipa la care Cordea jucase înainte!

– Și Clinceni nu va lua nimic?

– Ce să ia? Nu va lua nimic! Dacă așa au acceptat cei de dinaintea mea… Eu ce era să fac?

– Cine a acceptat așa ceva?

– Constantin Bigan, fostul președinte! Eu am aflat abia acum de acest acord verbal, făcut cu agentul fotbalistului!

– Păi, și cum vă împăcați cu situația?

– Asta este, ce pot să fac?

Cuvântul de onoare, mai important ca banii

– Exista clauza în contract, că e liber pentru 20.000 de euro?

– Nu, nu era scrisă! A fost o chestiune verbală, dar dacă așa au stabilit atunci, eu respect un cuvânt dat, deși mi se pare total incorect. Nu mai spun că jucătorul deja nu mai dorea să joace aici!

– Cum adică?

– Pentru meciul cu Craiova, a trebuit să mă rog de el să urce în autocar și să meargă acolo.

– Totuși, mă întorc la această situație…

– Domnilor, lucrurile în fotbalul românesc nu sunt așezate așa cum ar trebui, pentru mine e clar! Ce am găsit aici în acte e incredibil. Vreți să știți ce clauze sunt în contractele jucătorilor? Ce bonusuri aberante sunt stipulate?

– Da, vrem!

– Aproape o jumătate de milion de euro bonusuri pentru accesul în play-off, plus alți 100.000 de euro pentru locul 5, care să fie împărțiți jucătorilor. Mi se par aberante! Au fost decise de cei de dinaintea mea, iar eu acum trebuie să rezolv cu datoriile, cu salariile restante, cu reeșalonarea unor plăți pentru ANAF.

– Cordea va primi și el aceste bonusuri?

– El a fost de acord să renunțe la ele pentru a pleca!

Academica Clinceni cere bani pentru Jutric

– E adevărat că FCSB îl dorește și pe Jutric?

– Nu știu dacă îl vrea, dar ceea ce știu sigur e că Jutric mai are contract și că nu va pleca de aici fără bani, ca în cazul Cordea. Și mai știu că sigur nu va pleca la FCSB, oriunde în altă parte, da, dar la FCSB nu, în niciun caz!

– Înțeleg că sunteți supărat pe cei de la FCSB pentru cum s-au comportat în cazul Cordea!

– Nu mi-a convenit deloc, evident că FCSB are o vină. Ar fi putut să achite ceva, o sumă de transfer!

– Vă întreb ceva și aștept un răspuns sincer: credeți că dacă Clinceni ar fi pierdut meciul direct cu FCSB, acum FCSB ar fi plătit pe Cordea?

– Sută la sută, da!

– Deci credeți că au fost supărați fiindcă n-au câștigat acel meci!

– Bineînțeles. Așa cum au făcut cu alți jucători, ne-ar fi plătit sigur o sumă de transfer dacă în acel meci ne-ar fi bătut! Numai că atât timp cât eu voi fi președinte aici, Clinceni va juca pe teren toate meciurile, așa cum am făcut-o și în acest play-off.”

foto: Răzvan Vălcăneanţu