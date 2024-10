Gigi Becali, chinuit de matematică. Patronul FCSB are probleme cu scăderea

Gigi Becali se laudă cu averea sa de milioane de euro obținută din tot felul de afaceri și tranzacții. Acum, patronul FCSB, care în trecut se lăuda că a luat doi de zece, într-o singură oră la matematică, are probleme cu scăderea.

Obișnuit să tot adune, patronului FCSB, i s-ar putea găsi o scuză că nu se prea pricepe la scădere. El s-a încurcat la o banală operație de clasa a doua, iar acest lucru a devenit viral.

Patronul FCSB dă impresia că ar avea probleme cu operațiile de scădere, la fel cu personajul Giani din Las Fierbinți are cu înmulțirea. Învățat să adune și să înmulțească banii din afaceri, Gigi Becali se cam încurcă la operațiile inverse.

O poate confirma și patronul Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi. El a așteptat câteva luni până când patronul FCSB a nimerit rezultatul corect la operația de scădere, din bugetul propriu, a sumei pe care i-o datora pentru transferul lui Marius Ștefănescu.

De această dată, Gigi Becali s-a încurcat la un exercițiu ceva mai complex. Un fel de ecuație din care ar fi trebuit să rezulte câți bani ar câștiga de pe urma participării în cupele europene. Încurcat în cifre, patronul s-a lăsat pagubaș, nu înainte, însă, de a-i întreba pe ceilalți dacă au înțeles ceva.

Drept care, speranța, pentru bunăstarea lui, rămâne în cunoștințele matematice ale contabililor UEFA. Dacă aceștia se pricep la adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, sunt șanse ca Becali să-și primească drepturile cuvenite.

În clipul video, Gigi Becali se laudă în fața jurnaliștilor cu banii pe care îi va câștiga de la UEFA. O sumă de ordinul zecilor de milioane de euro, dacă avem încredere în cunoștințele sale de matematică. Tocmai când să se împăuneze cu viitoarele câștiguri, pare că Domnul, în care și-a pus speranța, i-a făcut o farsă. I-a încurcat socotelile în minte, lăsându-l să se facă de râs în fața auditoriului.

În cele din urmă, patronul a lăsat-o baltă cu scăderile și înmulțirile și a revenit la chestii mai simple. Este vorba despre ceea ce a auzit despre sumele cuvenite echipelor din Europa League. Fără să ia în seamă farsa pe care tocmai i-o jucase, Gigi Becali a invocat numele Domnului în sprijinu-i. Că doar asta este ocupația Sa, să-i rezolve socotelile cu UEFA. În varianta în care, revin, contabilii europeni nu s-ar pricepe la matematică.

„Eu așa am auzit. Ultima, de exemplu, a 36-a echipă, ia și ea 900.000. A doua ia… Nu o să fim noi chiar a 35-a. O să fim a 7-a. Bă, poate le face Dumnezeu și venim pe primul loc sau pe al doilea loc. Sunt 32.000.000 de euro, tu îți dai seama ce bani sunt? Să vedem ce face Domnul, că el a făcut și iarba, și porțile”, a declarat Gigi Becali.

Deși în prezent pare că-i dă dureri de cap, patronul FCSB se lăuda că a fost olimpic la matematică, în școală. Și asta nu în clasele primare când se învăța scăderea la opt, ci în liceu. Într-o intervenție telefonică, Gigi Becali s-a lăudat că era atât de bun la matematică, încât profesorul i-a dat două note de zece într-o singură oră. O performanță cu care nici măcar Albert Einstein nu s-a putut lăuda. Iar el nu era matematician, ci geniu.

„Bă, tată, la centru mi-a dat doi de 10, că era un subiect cu două planuri paralele tăiate de un plan, tăiate de o secantă, adică de un plan paralel. Urmează două drepte paralele. Și eu am demonstrat teorema, eu, de parcă eram eu ăla, matematicianul, de pe vremuri, de sute ani. S-a prins ăla și a zis, domnule, omul ăsta, îi dai doi de 10. Și am luat doi de 10 într-o oră. Eu am luat doi de 10 într-o oră la matematică! Păi de unde să știe ăștia matematică! Ce spun ei că Becali… Păi, bă, Becali de-aia știe și la fotbal și nu dă faliment, că Gigi Becali e pe matematică! (n.r. – râde)”, a spunea Gigi Becali.