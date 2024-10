Fotbal Europa League. Suporteri FCSB arestați în Grecia

FCSB joacă, în această seară, în deplasare, cu echipa grecească PAOK Salonic, pregătită de românul Răzvan Lucescu. Meciul este programat de la ora 22.00, pe stadionul Toumba, în etapa secundă din Europa League la fotbal.

Suporterii echipei bucureștene au plecat cu mai multe microbuze în Grecia pentru a-și susține favoriții. Oficialii echipei din Salonic au alocat, inițial, un număr de 1.400 de bilete pentru spectatorii români.

Numărul suporterilor bucureșteni care vor avea acces pe stadionul Toumba, din Salonic a fost redus drastic. Autoritățile din Grecia au impus o serie de restricții legate de prezența galeriilor oaspete la meciurile de fotbal. Iar aceste restricții se vor aplica și în cazul fanilor FCSB.

Mai mult, nouă ultrași bucureșteni au fost arestați de poliția greacă imediat după ce au intrat pe teritoriul țării. A fost un control de rutină organizat de autorități lângă localitatea Serres. Trei microbuze care circulau spre Salonic au fost trase pe dreapta, iar ocupanții au fost verificați.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în microbuze, la cei nouă, obiecte care intrau sub incidența legii privind deținerea de arme și droguri, anunță portalul inpaok.com. În acest context, fanii FCSB au fost reținuți de autorități și urmează să apară în fața procurorilor din localitatea Serres.

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, se așteaptă la un meci dificil cu FCSB în Europa League. El a apreciat că valoarea adversarilor din această seară este ridicată, în ciuda prestațiilor slabe din campionatul intern. Tehnicianul crede că jucătorii bucureșteni sunt mai motivați în meciurile din cupele europene.

„Eu cred că această rotaţie a jucătorilor la FCSB îi ajută să fie foarte motivaţi, să fie prezenţi în munca echipei, să aibă forţe proaspete. FCSB a început greoi campionatul, absolut normal, câştigase titlul. A fost o stare de euforie, motivaţia nu a mai fost la acelaşi nivel. Şi noi am simţit-o pe pielea noastră. Noi nu am început campionatul imediat, dar am fi avut acelaşi dificultăţi”, a arătat Răzvan Lucescu.