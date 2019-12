Gigi Becali a declarat că a donat bani unei familii, care avea nevoie de o vacă. Finanțatorul de la FCSB s-a gândit că este cel mai bun cadou, pentru copiii care aveau nevoie de lapte. Becali a mai spus că se simte împăcat, pentru că a mai făcut și alte câteva donații în această perioadă.

„Tocmai am venit de la biserică și doresc pace și liniște tuturor. Am făcut niște donații financiare și am oferit alimente înainte de Crăciun, iar acum sunt mai liniștit pentru că am adus bucurie în câteva case.

Am dat bani unei familii nevoiașe cu 3 copii să își cumpere o vacă, pentru ca micuții să nu ducă lipsă de lapte”, a spus Becali pentru prosport.ro.

