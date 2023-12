Gigi Becali bătut de Dorinel Munteanu. FCSB, înfrângere acasă în fața Oțelului Galați

Gigi Becali bătut acasă. De unul din cei care i-au promis asta. O lovitură dură pentru magnatul celor de la FCSB, liderii clasamentului în Liga Națională de fotbal. FCSB ocupă primul loc în clasament și are 37 de puncte în 17 meciuri jucate. FCSB venea după un succes în derby-ul cu Dinamo, scor 1-0. Elevii lui Elias Charalambous aveau șansa de a se distanța la 8 puncte față de poziția a doua. Ocupată de CFR Cluj în momentul de față.

Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați, disputat în etapa a 18-a din SuperLiga, s-a soldat cu o victorie surprinzătoare pentru oaspeți. Scor final 2-0, sau 0-2, dacă ne uităm la cine a fost gazdă. Confruntarea de pe Arena Națională a fost una intensă încă de la început, cu Teles deschizând scorul pentru Oțelul în minutul 7. Echipa gazdă, FCSB, a încercat să revină în joc, cu Florinel Coman ratând câteva oportunități importante de gol. Cea mai mare șansă a FCSB a venit de la David Miculescu, dar tentativa sa a fost contracarată de portarul Dur-Bozoancă. În partea a doua a meciului, Oțelul a marcat din nou prin Cisotti în minutul 64, consolidându-și astfel avantajul.

Echipa roș-albastră a continuat să-și creeze șanse de gol, dar a avut dificultăți la finalizare, meciul încheindu-se cu scorul de 0-2. În urma acestei înfrângeri, FCSB rămâne pe prima poziție în SuperLiga cu un total de 37 de puncte, în timp ce Oțelul Galați a avansat pe locul 9, acumulând 23 de puncte.

Gigi Becali bătut de Dorinel Munteanu. Așa cum i-a promis

Înainte de meci, antrenorul Oțelului Galați, Dorinel Munteanu, a făcut o declarație îndrăzneață, promițând că va învinge echipa lui Gigi Becali pe teren propriu. „O să-l bat pe Gigi la el acasă”, a afirmat Munteanu, într-o conferință de presă. Această declarație a venit după ce Becali criticase deciziile tactice ale lui Munteanu în meciul pierdut de Oțelul împotriva Universității Craiova, cu scorul de 1-3. Munteanu, cunoscut pentru stilul său direct și combativ, a răspuns la aceste critici într-un mod categoric.

FCSB venea după o victorie în derby-ul cu Dinamo. De data asta strategia lui Elias Charalambous nu a fost suficientă pentru a contracara determinarea echipei lui Munteanu.

Cu acest rezultat, Dorinel Munteanu a reușit să-și îndeplinească promisiunea făcută înaintea meciului. Dar a și demonstrat calitatea tacticii sale pe teren, oferind o lecție importantă în SuperLiga. Între timp, FCSB, chiar rămânând lider, trebuie să reflecteze asupra acestei înfrângeri și să-și ajusteze strategia pentru viitoarele confruntări. Meciul a fost difuzat de Digisport

Declarație antrenor FCSB

Elias Charalambous (43 ani) a răbufnit la finalul eșecului cu Oțelul: ”Nu am făcut nimic pentru a schimba situația. E cel mai slab meci de când sunt aici. Trebuie să mergem înainte. Repet, nu am fost buni. Trebuie să fiu sincer. Nu ascund nimic. Trebuie să ne revenim. Lixandru avea un cartonaș galben. Mi-a fost frică că poate încasa alt cartonaș. Am făcut schimbări, dar nu au ajutat.

O să mă odihnesc. Nu pot să spun prea multe lucruri. O să vedem ce vom face. Nu avem prea mult timp. Trebuie să ne revenim. Avem un meci de Cupă și vrem să câștigăm. Dacă nu ne controlăm emoțiile, nu putem face ce ne propunem.”, a declarat Elias Charalambous.