Politica Gigi Becali, atac fără precedent la Călin Georgescu. Omul de afaceri își pune cenușă în cap







Gigi Becali, care s-a declarat susținător declarat al lui Călin Georgescu, s-a răzgândit și l-a atacat pe candidatul la funcția supremă a statului la GSP Live.

Patronul FCSB s-a pripit când l-a susținut pe Georgescu

Gigi Becali recunoaște că s-a pripit atunci când l-a susținut pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește... am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României”, a afirmat omul de afaceri.

Becali: Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea

Patronul de la FCSB a fost dezamăgit de Călin Georgescu care a spus că vrea să dea puterea poporului.

„Eu l-am susținut, dar după… A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea”, a mai spus Becali.

Becali: eu trebuie să îmi repar acum greșeala

Gigi Becali este rușinat de ce a spus atunci când l-a susținut pe Georgescu și speră să își repare greșeala.

„El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun... eu trebuie să îmi repar acum greșeala, mai declară latifundiarul.

Latifundiarul l-a susținut pe Georgescu după primul tur al alegerilor prezidențiale

După ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Gigi Becali a decis să-l susțină pe candidatul independent.

Pentru că au fost găsite erori în campania lui Georgescu, turul doi a fost anulat de CCR, care a decis să reia procesul în acest an.