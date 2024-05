Sport Gigi Becali, atac dur și neașteptat la Miodrag Belodedici







Gigi Becali arată zero toleranță față de alcoolul și drogurile la volan și condamnă fapta fostului fotbalist Miodrag Belodedici, prins cu o alcoolemie de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru fapta sa, Belodedici a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.485 de lei și i s-a suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Gigi Becali vrea pedepse aspre pentru cei care se urcă beți la volan

În acest context, patronul FCSB spune că cei care beau și apoi se urcă la volan trebuie să fie aspru sancționați, indiferent de cine sunt.

Gigi Becali spune că îi pare rău pentru Miodrag Belodedici, însă fapta sa nu poate fi iertată și că mai bine lua un taxi decât să se urce așa în mașină.

„Pentru băutură? Foarte bine că i l-a luat. Eu am toleranță zero când e vorba de băutură și droguri la volan. Nu vorbesc de Belodedici, vorbesc la modul general. Nu contează că e Becali, Belodedici, prim-ministrul sau președintele!

Cinci ani carnetul luat! De ce bei la volan? Ca să omori oameni? Stai la Mourinho dacă bei. Lasă mașina acolo, ia taxi! Eu așa zic. Eu îl iubesc pe Belodedici. Nici n-avea ce să facă polițistul! Se înregistrează automat”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici.

Miodrag Belodedici a recunoscut că a băut

Ulterior, Belodedici a recunoscut că a băut „două șprițuri cu băieții” și spune că poliția a stat la pândă până ce a ieșit de la petrecerea la care a luat parte, în jurul orei 4 dimineața.

Cu toate acestea, fostul fotbalist susține că nu era foarte beat, având în vedere că a avut o alcoolemie de 0,08.

„La etilotest, valoarea a fost de 0,08. Vă dați seama cât de beat eram? Am fost sancționat contravențional, iar la Poliție am stat două ore. Le-am spus „Bă, băieți, eu nu sunt beat! Uitați, stau într-un picior! Merg, sunt normal, am băut un pahar””, a spus Miodrag Belodedici.