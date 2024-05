Sport Antrenorul care a stat la coadă ca să facă poze cu Jose Mourinho: Cum să faci așa ceva?







Jose Mourinho a fost pe banca „Legendelor Lumii” în meciul disputat împotriva „Generației de Aur”. Echipa condusă din teren de Gheorghe Hagi a reușit să se impună cu scorul de 3-2.

Jose Mourinho a fost „asaltat” cu cereri de autografe și poze

Printre cei care au stat la coadă pentru a face poză cu Jose Mourinho s-a numărat și Zeljko Kopic. Antrenorul lui Dinamo a așteptat ca Mourinho termine de dat un autograf. Ulterior, a schimbat câteva vorbe și a făcut o poză cu antrenorul portughez.

Daniel Pancu a reacționat după ce a văzut momentul:

„Ești antrenorul lui Dinamo, nu poți să vii, așa, să faci o poză cu Mourinho. Poate e modelul lui de antrenor, altfel… E ca și cum un jucător se duce să facă poză cu alt jucător. Să mă fi dus eu să alerg după Lampard… Cum să faci așa ceva?

Sunt convins că și-a dorit de foarte mult timp să îl întâlnească. Altfel, nu are explicație. Și eu dacă îl văd pe Van Basten mă duc să fac o poză cu el. Poate a fost Mourinho idolul copilăriei lui Kopic. Probabil i-a spus de copilăria lui, că l-a admirat întotdeauna”, a spus Daniel Pancu.

Reîntâlnirea fanilor cu legendele fotbalului mondial

Fanii au putut să îi vadă din nou pe teren pe fotbaliștii care au scris istorie pentru România, dar și la nivel mondial.

Printre aceștia s-au numărat Dan Petrescu, Gică Popescu, Gică Hagi, Dida sau Hristo Stoichkov, pe lângă mulți alții.

Peste 50.000 de spectatori au luat parte la duelul pe care tricolorii l-au avut contra selecționatei legendelor lumi

Jose Mourinho a spus pe cine a remarcat în duelul de pe Arena Națională

„The Special One” a ținut să sublinieze clasa lui Gică Hagi:

„Au scris istorie, merită toate felicitările. Stau două zile în România, îmi vizitez prietenii pe care îi am de mult timp. Am întâlnit și oameni noi, a fost o plăcere. Ar fi greu să cumperi astfel de jucători azi, jucătorii normali costă enorm, imaginează-ți cât ar fi costat Rivaldo, Hagi… Chiar și astăzi s-a văzut clasa lui Hagi. Băieții au meritat această sărbătoare. Uneori, oamenii nu pun mare preț pe un astfel de meci, pentru că nu are miză, dar contează respectul. Unii sunt bunici, e extraordinar și trebuie să fie mândri că încă joacă și oamenii îi pot vedea. A fost frumos.

Mi s-a spus că, dacă stadionul ar fi avut capacitatea de 80.000 de locuri, tot plin ar fi”, a declarat acesta.