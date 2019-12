Finanțatorul vicecampioanei a evitat să comenteze prea mult pe marginea partidei, grijuliu să nu-l mai supere pe nașul său, Gică Hagi.

Gigi Becali a făcut, însă, referire la afirmațiile pe care le dădea când FCSB era pe ultimul loc în Liga 1.

„Ce rost are să comentez eu? Ați văzut voi meciul. Contează ce spun eu? Fanii au văzut despre ce e vorba, ei știu. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar eu am spus încă de atunci că tot ce s-a întâmplat a fost controlat. Am jucat cu echipa a doua, am jucat cu mulți copii pentru că eram în cupele europene. Nu v-am spus că vorbim în decembrie? Stați să vedeți, vom ajunge pe primul loc! Mai sunt patru puncte…”, a spus Becali, citat de Digisport.

Grație victoriei din meciul cu Viitor, FCSB a urcat pe locul 4, cu 36 de puncte, depășind în clasament chiar trupa lui Hagi. „Roș-albaștrii” au și un joc în minus, restanța cu FC Voluntari.

