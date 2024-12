Social Gigi Becali: Am votat împotriva guvernului și am plecat. Nu mai avea rost să stau







Imediat după fluierul final al meciului Poli Iași - FCSB 0-2, ultimul din 2024 în Superligă, patronul FCSB, Gigi Becali, a intrat pentru a da declarații în direct la GSP Live.

Mihai Toma, are asigurat locul de titular la FCSB

Mihai Toma, care a jucat titular aseară în Copou, a fost lăudat de Latifundiarul din Pipera, care a susținut că locul său în echipa de start va rămâne constant: titular în fața oricărui alt jucător din echipa campioanei en-titre.

Roș-albaștrii au condus în mare măsură jocul din Copou, dar o doppietta a lui Darius Olaru a stabilit rezultatul final.

FCSB termină anul pe locul al doilea, la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj, care este lider în acest moment, dar diferența este determinată de goluri.

Poli Iași ocupă locul 14 cu 22 puncte, având doar un singur șut în poartă.

Gigi Becali: Am votat împotriva guvernului și am plecat

„Știam deja ce echipă avem, acestea sunt confirmări. Nu că am câștigat, ci am făcut-o fără teamă, fără emoție. Iașiul nu este o echipă chiar atât de slabă, iar noi am dominat-o clar, nu dăm vreo șansă adversarului.

Am fost în Parlament, am votat, eu sunt la litera B, se ia în ordine alfabetică. Am votat împotriva Guvernului și am plecat. Nu mai avea rost să stau, nu aveam ce face acolo”, a declarat Gigi Becali.

Toma, considerat un jucător excepțional de Gigi Becali

Gigi Becali este de părere că nimeni nu poate juca în fața lui Toma. Acesta este jucătorul pe care îl preferă, pentru că nu pierde niciodată mingea. Finanțatorul le-a spus celorlalți jucători că ar trebui să aibă mai multă încredere în ei în a doua repriză.

„Nu mi-a fost dat să văd un joc atât de bun, să nu pierzi nicio minge, la 17 ani.

Nimeni nu poate juca în fața lui. Nu este neobișnuit ca Toma să fie titular în fața lui Ștefănescu, Tănase sau Miculescu. Echipa începe cu el. Becali a spus: „Pe cuvântul meu de onoare! Nu am avut așa un jucător”, a încheiat Gigi Becali