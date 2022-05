Gigi Becali a rămas mască! Ce a păţit chiar pe Muntele Athos? Nu se aştepta la aşa ceva

Nu mai este un secret faptul că Gigi Becali face actele sale de caritate, atât în țară, cât și la Muntele Athos, unde a contribuit, printre altele, la reconstrucția multor chilii românești. Părintele Pimen Vlad, starețul Chiliei ”Intrarea Maicii Domnului în Biserică” a povestit despre Gigi Becali cum l-a ajutat din senin cu bani.

Hai să vă zic ceva. Prima minune de aici are legătură cu un om din țară. Noi am început să construim acest lăcaș în 2005 de la zero. Astfel că se adunau datorii peste datorii. La un moment dat, am ajuns la 30.000 de euro.