Gigi Becali, patronul FCSB, s-a speriat atunci când a aflat cât câștigă Dan Petrescu la gruparea din Gruia, iar din această cauză și-a dat seama că nu-l poate aduce pe „SuperDan” pe banca echipei sale.

„Sunt două diferențe între Petrescu și Vintilă. Nu spun acum neapărat de Petrescu, spun de orice antrenor. La mine ăsta e principiul după care trăiesc. Nici măcar ciobanii și cei care care lucrează în curte la mine nu au voie să fumeze sau să înjure. La FCSB, cel mai mare antrenor de pe glob nu are ce căuta dacă înjură jucătorii! Chiar dacă ia Champions League, eu nu am nevoie!

Și doi, Dan Petrescu are și el salariu de 1.200.000 de euro pe an. Are 400.000, dar mai ia sacoșa la început de sezon! Are mai mult, cum să n-aibă?! Cu bonusuri are mai mult. Are 1.200.000 de euro!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Nu de puține ori, patronul lui FCSB a spus că tehnicianul Bogdan Argeș Vintilă are asigurat pe viață postul în echipa sa. „Bogdan Vintilă va sta pe bancă până la moarte! Nu mi-e teamă că pierdem locul al doilea. Că e doi, că e trei, nu mă interesează. Doar primul”, a spus latifundiarul din Pipera.

Mai mult, Basarab Panduru este de părere că Gigi Becali ar trebui să facă eforturi să-l aducă pe Ladislau Boloni, antrenor rămas liber de contract după ce s-a despărţit de Antwerp.

„Boloni n-are echipă. Şi văd că nimeni nu spune absolut nimic de Boloni. Îl ai liber de contract. Păi, spune-mi şi mie, decât să dai cu banii pe fereastră, să arunci la gunoi, pe fereastră, la WC, unde vrei tu, 60.000 de euro pe an, 120.000… Nu mai bine dai 200.000 pe an sau 300.000 pe an şi tragi foloasele după aceea? Cum e mai bine?”, a reacționat Basarab Panduru, la Telekom Sport.