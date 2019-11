13 noiembrie

Gigantică explozie termonucleară în spațiu. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

Pe 13 noiembrie este sărbătoare mare, cu cruce neagră în calendarul creștin-ortodox, fiind pomenit Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Și Sf. Damaschin. În „Kalendar” este Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Un gromovnic de secol XVIII, aflat în biblioteca familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Fiecare doarme cum își așterne, eu m-am pregătit de o iarnă medie, normală românească, temperat continentală, amendată de haosul climatic prezent, cu temperaturi mai scăzute de la mijlocul lui ianuarie și până în primele zile ale lui martie. Așa spun stelele, dar și caietele lui Topor.

Organismul britanic pentru reglementare în telecomunicații, OFCOM, intenționează să organizeze o licitație pentru tehnologia 5G în primăvara lui 2020.

Spectrul de frecvențe utilizat în prezent pentru a recepționa transmisiunile prin satelit, precum și cel al radiodifuzorilor și al industriei de divertisment, trebuie vândut la licitație pentru a susține creșterea serviciilor 5G, a confirmat OFCOM într-un comunicat. Au fost publicate și propunerile asupra modului cum va fi organizată licitația prin care se va vinde în totalitate spectrul de 200 MHz repartizat în două benzi de frecvențe.

Organismul britanic de reglementare anunțase anterior intenția de a reafecta spectrul benzilor de frecvențe cuprinse între 700 MHz și 3,6 GHz la 3,8 GHz pentru serviciile de date mobile, ca și dorința de a susține serviciile 5G inovatoare. Ulterior, Ofcom și-a anunțat intenția de a oferi reduceri de costuri pentru doi dintre participanții la licitație, dacă acceptau unele obligații pentru ameliorarea acoperirii mobile. Recent, însă, Ofcom a anunțat că renunță la această propunere, după ce, cei patru principali operatori de rețele mobile britanice: EE, 02, Three și Vodafone au prezentat, voluntar, propuneri pentru remedierea deficiențelor de rețea în zonele rurale.

Potrivit planurilor revizuite de către Ofcom, spectrul de frecvențe licitat va fi divizat în 34 de loturi distincte pe care companiile le vor putea licita pentru a obține drepturi de utilizare. Prețul plătit pentru un singur lot de frecvențe ar putea atinge 240 milioane de lire sterline. Niciunul dintre cei patru operatori de rețele mobile nu este autorizat să dețină mai mult de 37% din ansamblul spectrului de frecvențe disponibile pe piață. Tehnologia 5G ar trebui să fie la originea unor numeroase aplicații pasionante, de la servicii destinate consumatorilor, cum este realitatea augmentată și virtuală, la conectivitatea masivă, a declarat Nick Hutton, expert în telecomunicații. Datorită programului de investiții prevăzute de către guvern, Marea Britanie este bine plasată pentru a revendica statutul de prim actor internațional în 5G, a adăugat expertul.

Explozie gigantică termonucleară

Dar nu despre 5G, ci despre altceva doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Despre o gigantică explozie termonucleară din spațiu, vezi grafia din titlu.

NASA a detectat, cu Neutron Star Interior Composition Explorer, un telescop special aflat pe Stația Spațială Internațională, o explozie termonucleră, în spațiul îndepărtat, de o magnitudine uriașă. Detecția a avut loc pe 20 august 2019, la ora 22:04 EDT. Explozia a avut loc la 11.000 ani lumină, în direcția unui pulsar, însoțit de o pitică brună, SAX J1808.4-3658, și a dezvoltat, în 20 de secunde, mai multă energie decât furnizează Soarele nostru în zece zile. J1808, cum i se spune, prescurtat, se află în constelația Săgetătorul. Pe 7 noiembrie NASA a furnizat o explicație publică: https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=1FkoWncpMYg&feature=emb_logo.

NASA a făcut acest lucru urmare publicării într-un fanzin american a informației că la 11.000 de ani lumină are loc un război galactic cu explozii termonucleare care ar putea distruge o planetă. Ceea ce nu este departe de un adevăr oarecare. Spațiul, Cosmosul nu este deloc prietenos, sau un parc de distracții. Imbecilii cred că extratereștrii o să vină cu flori și porumbei albi și o să spună ”Venim în pace, duceți-ne la liderul vostru!” La Klaus Werner Johannis von Hermannstadt? Bună întrebare!

De fapt trebuie să precizez ceva. Peste tot în Cosmos au loc explozii, ciocniri de galaxii, radiații, asteroizi, găuri negre care înghit stele și sisteme întregi, nu este deloc pace, un loc unde să-ți petreci concediul. Spațiul este foarte periculos, nu am spus-o eu, ci astronautul Buzz Aldrin.

Astronomii sunt niște arheologi ai istoriei spațiale. Explozia gigantică pe care au observat-o s-a petrecut acum zeci de mii de ani, timpul necesar radiației X să ajungă din constelația Săgetătorului până pe Pământ. La fel cum arheologii, care datează straturile inferioare ca fiind mai vechi, tot așa astronomii văd acum, cu telescoapele lor, ceea ce s-a întâmplat acum milioane și miliarde de ani. Arheologi spațiali!

Este senin în Prahova submontană, cel puțin era acum o jumătate de oră, o să pun pe mine un pulover și o să scot telescoapele pe pajiște, departe de lumina comunală. O nouă discuție cu stelele, cu speranța împărtășită că mereu și mereu, mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 13 noiembrie 2019

BERBEC Dimineaţa ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile.

TAUR O zi cam monotonă, de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti acceptat de anturaj! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la o prăjitură, cu o prietenă, poate la stilist. Seară plăcută, poate la un film nou, sau acasă la o vorbă cu familia sau prietenii. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri, pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARA Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Miercuri, 13, e o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢA Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relatiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei zile de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Poate este ziua ta de naştere, poate nu, dar oricum este în plaja de două săptămâni. Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre sărbătorile de iarnă, dar, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de programul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate și o să tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

VĂRSĂTOR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefacandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea ci cu vremurile!

PEŞTI Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!

