Sport Gică Hagi nu are dubii, după ce FCSB a devenit campioana României. Analiza făcută de antrenorul Farului







Gheorghe Hagi, antrenorul Farului, a vorbit, la finalul partidei cu FCSB (scor 1-2), despre marea victorie a „roș-albaștrilor”. Care și-au asigurat titlul, după o pauză de 9 ani. „Regele” crede că echipa lui Gigi Becali a meritat să câștige acest sezon al Ligii I, pentru că, în primul rând s-a putut observa constanța parcursului.

Gheorghe Hagi, despre titlul câștigat de FCSB

„Felicitări celor de la FCSB. A fost cea mai constantă şi mai pragmatică echipă, e campioana României şi trebuie să o felicităm. Cred eu că merită titlul. Noi azi am încercat, am vrut, dar nu am prins o zi bună. Azi atât s-a putut, pentru că s-a vrut, s-a muncit, dar asta a fost. Eu am încercat să fac tot ce pot, dar FCSB e într-un moment pozitiv, joacă bine... noi trebuie să ne vedem acum de lupta noastră pentru a prinde Europa. Pentru că vom avea meciuri foarte grele în continuare”, a spus Gheorghe Hagi, conform Digi Sport.

„Mă simt bine, mă simt campion. M-am gândit la această zi de când a început acest campionat. Dacă ne uităm în spate, am reuşit să câştigăm datorită muncii pe care am depus-o. Am luptat unul pentru celălalt, am suferit împreună, pentru că nu toate zilele sunt frumoase. Aşa că acum a venit şi ziua cea mare în care ne bucurăm. E un moment unic care va rămâne în inima mea", a spus Coman.

Florinel Coman nu a jucat

Jucătorul care a nu a evoluat în meciul cu Farul din cauza unei accidentări a precizat că era mai bine ca FCSB să primească trofeul de campioană în această seară.

"E mai mare bucuria acum, când realizezi că eşti campion la pas, cu câteva etape înainte... decât atunci când vom fi premiaţi. Cel mai bine ar fi fost să jucăm azi cu titlul pe masă. Dar o să sărbătorim cu suporterii şi după meciul cu CFR. Ei au fost mereu lângă noi şi le mulţumim pentru acest lucru”, a afirmat și Florinel Coman, unul dintre jucătorii - cheie ai „roș-albaștrilor”.