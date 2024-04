Sport Gică Hagi, despre transferul lui Ianis la Galata, după Farul-FCSB







Liderul din FCSB s-a impus cu 1-0 în fața campioanei Farul Constanța, în a doua manșă a play off-ului. La finalul partidei, Gică Hagi a declarat că elevii săi au făcut o partidă bună, iar Farul va lupta în continuare pentru un loc în cupele europene. Regele este sigur că echipa din Ovidiu va face o impresie bună în play-off.

Hagi, mulțumit de jocul elevilor săi

În următoarea etapă echipa lui Hagi va face deplasarea la Sfântu Gheorghe penru a evolua împotriva celor de la Sepsi. Farul Constanța va merge la victorie. De partea cealaltă FCSB își continuă drumul spre titlu și pare că nimic nu-i mai poate lua campionatul. Echipa lui Becali s-a distanțat la șapte puncte de Universitatea Craiova și la 10 de Rapid și CFR Cluj.

„În prima repriză am jucat foarte bine. Am făcut ce trebuie, dar nu ne-am atins obiectivul, acela de a marca. Ei au fost periculoși la fazele fixe și au dat gol. Ăsta e fotbalul. E greu să accepți, dar asta e realitatea. Nimeni din vestiar nu cred că e fericit. Rămânem cu lucrurile bune și trebuie să eliminăm ce am făcut prost...

Ne cunoaștem foarte bine. Doar micile detalii fac diferența. Nu te pot surprinde cu nimic. Avem atâtea lucruri din care să te informezi. Cunoaștem jucătorii, ne știm între noi. Important e să joci bine și să faci ambele faze. Noi ne uităm doar la noi. Încercăm să ajungem cât mai sus. Ne dorim! Vom sta împreună în următoarele 4-5 zile”, a spus Gică Hagi la finalul partidei cu FCSB.

Despre transferul lui Ianis la Galatasaray

De asemenea, Regele a adus în discuție și zvonurile despre un posibil un transfer al lui Ianis la Galatasaray. Turcii au anunțat că „Prințul” se va întoarce la Rangers după ce expiră înțelegerea cu Alaveds, după care Ianos își va face bagajele pentru Istansbul.

Doar că, Hagi senior a menționat doar de drumul din Spania în Scoția, de la Alaves la Rangers. Semn ce arată că fiul lui încă n-a semnat cu turcii de la Galatasaray. Despre Ianis v-am zis că e focusat la Alaves. Mai are (n.r. contract) până in vară și apoi are contract cu Rangers. Restul, nu știu nimic. Eu vă zic ce știu eu”, a declarat Gică Hagi, la finalul meciului dintre Farul și FCSB.

Gică Hagi: „Ianis e focusat la Alaves”

Pe de altă parte presa sportivă a anunțat că Ianis va evolua din vară pentru Galatasaray, deși internaționalul român mai are contract cu Ramgers până în vara anului 2025. Mai mult, cotidianul Fotomac a titrat că cele două cluburi ar fi plătit palma deja.

În cazul în care înțelegerea s-ar fi concretiza Hagi Jr. ar juca pentru prima dată în orașul în care s-a născut. Fiul regelui a venit pe lume în Istanbul, pentru că în acea perdiaodă Hagi făcea furori la Galatasary, alături de Gică Popescu, cu care a și câștigat Cupa UEFA.