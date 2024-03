Sport Turcii anunță transferul anului în fotbal. Ianis Hagi va juca la Galatasaray







Conform informațiilor publicate de presa din Turcia, se pare că Ianis Hagi va evolua pentru echipa Galatasaray începând din vara aceasta.

Ianis Hagi își dorea să joace la Galatasaray

Există zvonuri că ar fi vorba despre un transfer definitiv, care ar fi fost deja negociat între părți, însă oficial nu s-a făcut încă nicio confirmare în acest sens.

În vara aceasta, Ianis Hagi va părăsi echipa Deportivo Alaves, la care a fost împrumutat timp de un an de către Rangers, pentru a se alătura clubului la care tatăl său a scris istorie, Galatasaray Istanbul.

Ianis Hagi s-a născut în Turcia în timpul perioadei în care tatăl său, Gică Hagi, evolua pentru Galatasaray. Acolo, datorită performanțelor sale și trofeelor câștigate, printre care și o Cupă UEFA, a devenit o legendă a clubului.

„Daca voi ajunge fotbalist, sper sa joc la Galatasaray”, spunea Ianis în 2010. 11 ani mai târziu, își declara din nou dragostea pentru trupa Cim-Bom. „Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club. Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a declarat Ianis Hagi, la Digi Sport Special.

Ianis Hagi ar putea ajunge să joace în Champions League

Dacă informațiile furnizate de turci se confirmă, atunci Ianis are șanse reale să evolueze în Liga Campionilor în anul următor. Galatasaray se află în fruntea clasamentului în Turcia, cu o avans de două puncte față de Fenerbahce.

Din punct de vedere matematic, nu mai poate termina sub locul doi, ceea ce înseamnă că va participa la preliminariile Ligii Campionilor. Echipa campioană a Turciei va juca în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce locul secund va accede direct în faza a doua a competiției.

„Mă bucur când înscriu pentru echipa naţională”

În urma meciului pierdut de echipa națională a României împotriva Columbiei cu scorul de 2-3, Ianis Hagi a declarat că se bucură de fiecare dată când marchează pentru echipa națională și că se simte pregătit și în formă să intre în teren la fiecare meci.

„Dedic golul surorii mele, este ziua ei. Mă bucur când înscriu pentru echipa naţională, mai ales când am şi familia lângă mine (n.r. – la meci au fost prezenţi şi Gheorghe şi Marilena Hagi). Dar nu se poate compara cu golul dat de tatăl meu contra Columbiei la Cupa Mondială. Nu cred că se pune problema de formă, de fiecare dată când am intrat, am jucat foarte bine. Ce depinde de mine, fac, eu îmi aştept şansa. Mister îmi ştie mentalitatea, ştie cine sunt, a fost la club, a văzut situaţia. Eu mai mult de atât nu pot face”, a declarat Ianis Hagi.

Într-un meci de pregătire pentru Euro 2024, echipa națională a României a suferit o înfrângere în fața Columbiei, cu scorul de 3-2. În primul meci amical, desfășurat la București, România a încheiat la egalitate cu Irlanda de Nord, scor 1-1.