Gică Hagi îl acuză pe Edi Iordănescu că i-a tăiat aripile lui Ianis: „Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume”

Lipsa lui Ianis Hagi de pe lista preliminară a stranierilor pentru debutul preliminariilor Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie), nu a fost pe placul lui Gică Hagi. Acesta nu a înțeles decizia lui Edi Iordănescu și a declarat: „Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările. Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor. Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară.

Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față! Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu. Fizic, și-a revenit. Joacă la un club. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav.

Sunt mândru pentru că sunt «tatăl lui Ianis». Eu am devenit «tatăl lui Ianis». Am fost la Rangers și mi-au zis că sunt «tatăl lui Ianis». Deci, Ianis e deja consacrat. Ianis are deja personalitate. Ianis e deja cineva în lume. Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume”, a spus Hagi.

Surse federale au declarat că Edi Iordănescu a încercat să-i explice situația lui Ianis Hagi. Ele au declarat că selecționerul echipei naționale de fotbal a României a avut anumite repere clare.

„L-a sunat, așa cum a făcut-o mereu anul trecut. Și i-a explicat de ce nu îl cheamă acum. L-a urmărit atent în fiecare meci de la revenire și a observat că Ianis are o anumită reținere în joc”.

Dezvăluirile au continuat: „Edi a mai avut un reper. Rangers l-a fost folosit 18 minute în campionat, dar nu și în următoarele două runde. În prima n-a prins lotul, în cealaltă a stat pe bancă. Ianis a bifat apoi 45 de minute în Cupă, dar imediat, în campionat, iar nu a fost în lot.

Ulterior, a avut doar apariții foarte scurte. I-a zis că preferă să-l lase acum la club, să se antreneze, să acumuleze. Că putea să-l pună pe lista preliminară, dar nu avea rost din moment ce consideră nu e încă pregătit pentru națională. Și Ianis a înțeles”.

Care a fost strategia lui Edi Iordănescu

Alte surse au declarat că Edi Iordănescu a știut că vor apărea controverse din cauza lui Ianis Hagi și că și-a asumat consecințele. În acest an, selecționerul echipei naționale de fotbal echipa s-a axat doar pe campanie și pe calificare.

„Dacă îl punea pe lista preliminară, dar nu-l oprea, s-ar fi zis că îl amăgește. Dacă îl convoca, dar n-ar fi jucat, că își bate joc de el. Dacă juca numai pe final, că de ce îi dă atât de puține minute?!! Nicicum n-ar fi fost bine. Iar Edi e decis. Anul trecut a mai acționat și cu inima, întinzând o mână unor jucători, în al căror potențial crede. Acum nu mai e dispus la așa ceva. Pe Florinel Coman a vrut să-l ajute, dar el era apt, doar că nu prea juca. Edi zice că s-a terminat cu tactul și cu diplomația, care nu ne-au mai calificat nicăieri de 7 ani. O să decidă doar cu mintea, pragmatic. Doar echipa, campania și calificarea contează!”.

Și alți stranieri, precum Mihăilă, Pitu sau Drăguș, au jucat foarte puțin în ultimul timp, dar se regăsesc pe listă. Iordănescu le-a explicat colaboratorilor că „Mihăilă a avut accidentări mai dese, dar n-a lipsit niciodată mai mult de o lună. Nu e comparabilă situația lui cu a lui Ianis. Și nu se știe dacă el, Pitu sau Drăguș vor rămâne în lotul final. Totul depinde și de evoluțiile lor din week-end-ul ce urmează”, au declarat apropiații lui Iordănescu, potrivit GSP.