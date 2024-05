Sport Gică Hagi, furios după meciul CFR Cluj - Farul (5-1): „Scor dureros”







CFR Cluj s-a impus în fața echipei Farul cu un scor zdrobitor de 5 – 1, același rezultat cu care echipa lui Gică Hagi s-a impus în turul play-off-ului. Elevii lui Dan Petrescu și-au asigurat astfel participarea în preliminariile Conference League.

CFR Cluj – Farul, o primă repriză neașteptată

Prima repriză din Gruia a avut o desfășurare absolut ireală.

Echipa lui Dan Petrescu a reușit să se impună încă din primele minute ale meciului. La scurt timp după start, după o mare ocazie a lui Bîrligea, CFR Cluj acea deja trei goluri înscrise, Karlo Muhar profitând de o ieșire greșită a lui Buzbuchi și marcând cu capul. În minutul 38, Daniel Bîrligea, având o prestație remarcabilă, a marcat de la distanță, ajutat și de o deviere a unui fundaș al „marinarilor”.

Evoluția de seara trecută a atacantului clujean ar trebui să îl plaseze în fruntea listei de selecție pentru Campionatul European. În plus, prestația CFR-ului din prima repriză ar putea fi un indiciu despre ceea ce ar putea urma în sezonul viitor.

Încercări greoaie pentru echipa lui Gigcă Hagi în a doua repriză

În repriza a doua, ardelenii nu au mai forțat ritmul. Echipa lui Gică Hagi a redus din diferență în minutul 65, când Cristi Ganea l-a învins pe Sava cu ajutorul lui Carlo Casap. După golul Farului, Otele, golgheterul actual al Gruiei, și-a amintit de instinctul său ofensiv și a avut două ocazii importante.

Totuși, Otele a reușit să marcheze în minutul 87, golul fiind validat după o analiză VAR îndelungată. Faza de gol a nigerianului a fost creată de Peter Michael, care a intrat pe teren în minutul 76. Prin această reușită, atacantul CFR-ului l-a egalat pe Florinel Coman în clasamentul golgheterilor.

Gică Hagi, furios după meciul CFR Cluj - Farul (5-1): „Scor dureros”

Gică Hagi a fost dezamăgit de rezultatul echipei sale și, din acest motiv, a anunțat că va face modificări în perioada următoare, înainte de începerea noului sezon.

„Scor dureros. Am făcut multe greșeli, de atitudine, de concentrare. Dacă le dai mingea știu fotbal, jucători puternici. Le-am dat spații, au venit peste noi, și-au făcut planul. Nu am știut să ne apărăm și ne-a costat. Nu am stat defensiv foarte bine, greșeli mari, mai ales la primul gol.

Trebuia să arătăm că avem putere și forță să revenim, dar nu a fost așa, defensiva a stat foarte slab. Ofensiva a mai mișcat ceva. Față de anul trecut, am fost campioni, iar acum nici măcar în Europa. Nu este bine.

Primul obiectiv a fost play-off. Am făcut bine, dar lucrurile au scăzut, ne-am dus în jos și s-a ajuns aici. Știam ce forță au, dar nu am fost noi cei de la Constanța, când am jucat acum două-trei săptămâni.

Ne place să câștigăm. Când pierdem trebuie să reflectăm. Trebuie să muncim și să facem echipă bună pentru sezonul viitor. Îi felicit pe cei care se duc în Europa, bravo lor, merită, rezultatele vorbesc. Noi ne gândim ce facem anul viitor”, a declarat Gică Hagi, potrivit Primasport.