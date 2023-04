Gică Hagi a luat foc după remiza Farului cu Sepsi: N-o să dau nimănui explicații despre ce schimbări fac

După o primă repriză minutul 72 fără ca vreuna din echipe, Farul Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe să se desprindă, golul care părea că va aduce victoria a fost marcat. Alibec i-a pasat lui Munteanu, dar execuția vârfului revenit de la Fiorentina a fost slabă. Cu toate acestea, mingea a ajuns norocos la Borza, care a marcat, fiind complet liber.

Cu un avantaj de 1-0, Hagi a hotărât să facă trei schimbări rapide pentru a-și consolida poziția. L. Munteanu a avut ocazia să înscrie al doilea gol, după o acțiune personală, dar Niczuly a reușit să facă o intervenție miraculoasă, blocând șutul de la marginea careului mic. În acest moment, o pasă simplă în lateral ar fi lăsat poarta goală pentru Mateus. Dar, egoismul lui Munteanu i-a privat de un gol sigur.

Farul egalată de Sepsi în ultimul minut

Cu toate acestea, liderul din Superliga a fost egalat în ultimul minut al meciului, din cauza unui pas în spate neinspirat al dobrogenilor. M. Ștefănescu a trimis o torpilă puternică și precisă, la doar câțiva metri sub transversală, înscriind golul de 1-1. După acest moment, Farul s-a descoperit, iar în ultimele minute a fost aproape să primească încă un gol, în urma unui contraatac doi contra unu.

Hagi a avut noroc că Matei a greșit o pasă simplă pentru Ștefănescu, salvând astfel un meci slab, care se putea încheia cu o înfrângere. Așa meciul s-a încheiat 1-1, iar Farul a pierdut două puncte importante în lupta pentru titlu.

Declarații Gică Hagi

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei Farul, actualul lider al campionatului de fotbal a comentat remiza, la început destul de liniștit: „Am pierdut două puncte. Am făcut un meci defensiv bun. Ofensiv, nu a fost atât de bun, cu toate că puteam face 2-0. Știam că întâlnim o echipă care îți poate crea probleme dacă îi lași mingea. N-am știut să gestionăm ultimele minute, dar asta este, mergem înainte. Suntem supărați cu toții, mergem înainte, capul sus! Ăsta e fotbalul! Dacă le-am dat ocazia să marcheze, asta este”, a spus „Regele” la Prima Sport.

După care a luat la țintă reporterii care-i puneau întrebări: “Domnilor, să fim serioși! Băgăm întrebări doar de dragul de a întreba?! Noi am condus meciul, am construit, am încercat, doar că anumite lucruri n-au fost făcute bine. N-o să stau să spun detalii… Defensiv, am stat bine. Sepsi n-a făcut două pase 60-70 de minute.

Vă mai amintesc o dată: suntem pe primul loc, suntem cei mai buni! Folosiți dumneavoastră cuvântul de favorit! Acceptam dacă spuneați că suntem cei mai buni, dar nu favoriți! Nu puteți să ne declarați cum vreți voi! Suntem favoriți că jucăm cel mai bine, că suntem pe primul loc”.

Ziceți ceva bun despre Farul?

În aceeași stare de spirit, în care se vedea că nu-i convine deloc rezultatul, Gică Hagi a mai spus: “Cred că vedeți fotbalul atât de ușor… intră pe teren și joacă, să vezi ce greu e! Noi ne-am descurcat extraordinar, atât în deplasare, cât și acasă. Asta înseamnă că suntem foarte buni, dar voi scoateți doar ce e negativ. Ziceți și voi ceva bun de Farul? Ce jucător a dat gol azi? Cine a dat bară? Ce vârste au? Am jucat cu jucători de 2005, de 2002…pe astea nu le vedeți…eu vă zic una și voi spuneți alta?!”

Nimic nu părea să-l facă să treacă pe fostul mare fotbalist peste semi-eșecul cu Sepsi Sf. Gheorghe: “Credeți că e ușor cu Sepsi? Le luați cum vă convine vouă, mi-e greu să răspund la întrebările voastre. Ce e atât de greu să înțelegi? Câteodată ne ies lucrurile, câteodată nu ne ies. Ăsta e fotbalul, cum le-am spus și lor, în vestiar. Niciodată nu știi”.

Deocamdată, Farul este bine

La final, mult mai concesiv, Gică Hagi a încheiat tirada într-o notă mai calmă: “În vară, Hagi v-a zis că ne dorim să construim o mentalitate de învingători și că ne dorim să fim din ce în ce mai buni. Deocamdată, suntem extraordinar de bine. N-o să dau nimănui explicații despre ce schimbări fac, de ce le fac…sunt om, la fel ca voi. Uneori sunt inspirat, alteori nu facem bine“.

Iar în ceea ce privește jucătorii remarcați, patronul echipei Farul a indicat clar cine sunt cei care merită remarcați: “Mazilu are calitate. Mă bucur pentru Borza că a marcat, face față în play-off. Joc cu acești copii în meciuri cu presiune. Asta ce înseamnă? Curaj. Convingere, credință și curaj. Cred în ce fac și am curaj. Asta e echipa mea”.