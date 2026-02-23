Gianluca Prestianni, suspendat preventiv de UEFA după meciul cu Real Madrid

Gianluca Prestianni, în vârstă de 20 de ani, fotbalist al echipei Benfica, a fost suspendat preventiv de UEFA pentru returul din play-off-ul Ligii Campionilor cu Real Madrid, jucat pe Bernabeu.

Conform UEFA, suspendarea a fost decisă la solicitarea Inspectorului de Etică și Disciplină, desemnat după meciul tur.

Partida a fost marcată de un incident între Vinicius Junior și Prestianni, în care internaționalul brazilian de la Real Madrid l-a acuzat pe jucătorul argentinian al echipei Benfica de insulte rasiste.

UEFA menționează că decizia Comitetului de Control, Etică și Disciplină are la bază un „raport preliminar”, făcând referire la articolul 14 din Regulamentul Disciplinar, care vizează rasismul și alte comportamente discriminatorii, potrivit abola.pt. Hotărârea nu reprezintă verdictul final în cazul incidentului de la meciul tur. Decizia definitivă va fi anunțată după încheierea anchetei desfășurate de UEFA.

„În urma numirii unui Inspector de Etică și Disciplină (EDI) UEFA pentru a investiga acuzațiile de comportament discriminatoriu în timpul meciului de play-off eliminatoriu al Ligii Campionilor UEFA 2025/2026 dintre SL Benfica și Real Madrid CF din 17 februarie 2026 și la cererea EDI, însoțită de un raport intermediar, Organismul de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB) a decis astăzi să îl suspende provizoriu pe domnul Gianluca Prestianni pentru următorul (1) meci din competiția cluburilor UEFA pentru care ar fi fost altfel eligibil pentru încălcarea articolului 14 din Regulamentul Disciplinar (RD) UEFA referitor la un comportament discriminatoriu”, se arată în comunicat.

În comunicat se mai arată: „Acest lucru nu aduce atingere niciunei decizii pe care organele disciplinare UEFA o pot lua ulterior în urma încheierii anchetei în curs și a transmiterii acesteia către organele disciplinare UEFA. Informații suplimentare despre această chestiune vor fi puse la dispoziție în timp util”.

După ce a înscris singurul gol al meciului câștigat de Real Madrid pe terenul echipei Benfica, Vinicius a reclamat că a fost ținta unor insulte rasiale din partea lui Gianluca Prestianni. Episodul ar fi avut loc după ce atacantul s-a bucurat provocator în fața suporterilor gazdelor.

Vinicius s-a îndreptat imediat spre arbitrul Francois Letexier, iar acesta a oprit partida și a făcut semnul X cu brațele, conform protocolului anti-rasism. Meciul a fost întrerupt aproximativ zece minute. Ulterior, Gianluca Prestianni a transmis că l-a insultat pe Vinicius, dar nu rasist.