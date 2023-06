Ghiță Ciobanul a fost jefuit. Paguba nu este deloc mică. Ce au descoperit autoritățile

Gheorghe Dănulețiu, cunoscut sub numele de Ghiță Ciobanu, a fost jefuit săptămâna trecută la stâna de oi. Ciobanul care joacă în reclame a cerut ajutorul poliției în noaptea de 6-7 iunie, când a observat că îi lipsesc din fermă 9 mioare. Este vorba de o pagubă de peste 3600 de lei.

Polițiștii au anunțat că vinovații ar fi 2 bărbați din comuna Dragu, județul Sălaj, în vârstă de 21 și 28 de ani. Urmează o anchetă pe numele celor doi pentru furt calificat. Aceștia vor fi obligați să-i dea banii ciobanului Ghiță înapoi, potrivit Agrointel.

Cine este Ghiţă Ciobanu

Ghiţă Ciobanul s-a făcut remarcat într-o reclamă a unei companii de telefonie mobilă din România, în urmă cu zece ani. După ce a devenit faimos, el și-a deschis un magazin de brânzeturi, dar nu a avut noroc.

„Nu mai am acea afacere de brânzeturi în București din Sectorul 4. L-am închis de câțiva ani, chiar dacă aveam vânzare. Era foarte greu să fac tot timpul naveta între Cluj și București. Tot timpul trebuia să fiu eu acolo, pentru că așa este sistemul din România, iar oamenii sunt cum sunt. O să îmi mai deschid un magazine cu așa ceva când producătorii o să fie respectați până atunci nu”, a spus Ghiță Ciobanu. „Eu am și o fermă de animale între Zalău și Cluj. Am peste o mie de oi. Stau aici aproape non-stop. În reclame mai joc dacă mi se potrivește un rol. dar nu mă duc să fac orice, doar ce îmi convine. Eu am activitatea mea, meseria mea de bază este oieritul”, a mai declarat Ghiță pentru Click.

Acesta a mai povestit că lumea nu l-a uitat și că încă îl mai oprește pe stradă pentru a îl întreba dacă el este bărbatul din reclamă.

„Lumea mă caută zilnic, din toată țara. Chiar și ieri au fost oameni din București, Timișoara, Alba și Sibiu. Au venit sute de persoane de când au apărut reclamele, iar pe unde mă duc toată lumea e pe mine. Indiferent în ce oraș merg, în România, toată lumea mă cunoaște. Cum m-am dat jos din mașină îmi spun: Tu ești băiatul din reclamă, și se pozează cu mine. Români de peste graniță, din Franța, Spania, Italia, Germania, Olanda mi-au trimis mesaje pe Facebook”, a spus Gheorghe Dănulețiu.