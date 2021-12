Ghiță Ciobanul a ajuns la DNA! A răbufnit după ce a depisat certificate zootehnice false. Cine sunt colegii acuzați

Celebrul Ghiță Ciobanul este unul dintre denunțătorii din dosar, iar colegii sai vor avea mari probleme.

12 fermieri, medici veterinari și ingineri zootehniști au fost trimiși în judecată de DNA. Aceștia au falsificat certificatele zootehnice pentru a beneficia de subvenții din fondurile europene nerambursabile. Mai mult de atât, colegii lui Ghita Ciobanu prezentau acte false referitoare la rasa oilor pe care le dețin.

ȘI-a turnat colegii

Gheorghe Dănulețiu, cunoscut drept Ghiță Ciobanul, actorul din reclamele unei companii de telefonie mobilă, a fost audiat de DNA, iar apoi a decis să își denunțe colegii.

Între anii 2020-2021, cinci dintre inculpați au primit certificate zootehnice de la o asociaţie de crescători de ovine din judeţul Hunedoara, care gestionează la nivel național Registrul Genealogic al rasei de ovine Ţurcană. Actele arătau că cele 58 de exemplare sunt rasă pur, dar animalele nu existau.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au trimis în judecată, în stare de libertate și sub control judiciar, 12 inculpați (crescători de ovine, medici veterinari, ingineri zootehniști, etc.), pentru încercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie, prin folosirea de certificate falsificate de atestare a unei rase de bovine.

Cei 12 inculpați au fost trimiși în judecată pentru următoarele infracțiuni: tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are că rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene (săvârșite sub diferite forme de participație), luare de mită, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, falsificare a înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidențe oficiale (din Legea zootehniei nr. 32/2019)”, potrivit comunicatului DNA.

Cine este Ghiță Ciobanul?

Ghiță Ciobanul este îndrăgit de oamenii din toată România după ce a apărut într-o serie de reclame pentru o companie de telefonie mobilă.Acesta este un bărbat modest din comuna Jina, județul Sibiu. În anul 2013, un apropiat l-a propus unor producători pentru a juca în reclame, iar norocul i-a surâs, potrivit Impact.