Simona Halep, locul 2 mondial s-a impus în fața sportivei din Spania, Sarei Sorribes Tormo, după 82 de minute, iar la final a avut parte de un moment emoționant. Francezii i-au cântat în cor ”La mulți ani!”.

„Trebuie să admit, am avut ceva problema la început. Mingea nu prea zbura, terenul a fost greu, iar ea nu a greșit deloc. Este foarte puternică, are viteză și lovește rapid, e greu să închizi punctele. Am schimbat jocul, am avut planul B, am deschis terenul mai bine. Am muncit mult pentru fiecare punct.

A fost mai ușor astăzi pentru că ea nu lovește plat și am avut mai mult timp să vin la fileu. Cred că am făcut record astăzi la scurte, nu am lovit așa multe în viața mea, dar a fost un lucru bun, pentru că am rupt astfel din ritm”, a declarat Simoma halep după meci.

Irina Bergu s-a calificat după un meci foarte greu

Tot duminică, a avut loc meciul de tenis între românca Irina Bergu și elvețianca Teichmann.

Irina Begu a trecut astăzi, în trei seturi, de elvețianca Teichmann, scor 6-4, 4-6, 6-3 și astfel și-a asigurat calificarea în turul următor. Irina a condus în primul set cu 4-1, s-a văzut egalată, dar, în cele din urmă, s-a impus cu 6-4. În actul secund lucrurile s-au mai complicat, adversara sa jucând mult mai agresiv. 3-0 și 5-3 a condus Teichmann, care a reușit să trimită meciul în decisiv cu 6-4.

Ultimul set a fost extrem de echilibrat. După un 3-3 la seturi, Begu a reușit mai multe lovituri de excepție pe serviciul advers și a luat break-ul. A fost suficient, pentru ca românca să obțină victoria și să se califice în turul următor la Roland Garros.

Simona va juca împotriva Irinei Bergu

Cele două românce se vor întâni pe terenul de tenis ca adversare

Așadar, iubitorii tenisului de câmp ar avea șansa de a le vedea pe cele două românce duelându-se împreună la Roland Garros.

Astfel, cele două sportive românce se vor duela pentru un loc în 16-imile competiției, într-un duel inedit, potrivit agerpres.ro