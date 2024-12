EVZ Special Ghid de antreprenoriat. Cum poți rezista pe piață cu o afacere în industria HoReCa. Video







Mulți oameni își doresc să își deschidă o afacere, însă acest proces vine la pachet cu foarte multe dificultăți. Mai exact, există anumiți pași care trebuie respectați și unele greșeli evitate în calea spre succes. Noua ediție a podcastului „Picătura de business” a adus în atenția publicului pe Oana Coantă, proprietara Bistro de L’ Arte din Brașov, un local care se află de peste 24 de ani pe piață.

Având în vedere experiența sa, Oana Coantă a vorbit despre industria HoReCa din România. De asemenea, a oferit celor care doresc să pornească o afacere în acest sector un ghid clar cu sfaturi și greșeli de evitat.

Provocările antreprenoriatului

Oana Coantă a explicat că pentru a rezista în HoReCa, un antreprenor trebuie să aibă anumite noțiuni de bază legate de economie, de gestiune, de angajare. De asemenea, trebuie să ai bugetul pentru un an de funcționare înainte de a da startul afacerii, pentru a nu fi luat cu asalt de cheltuieli.

„Nu poți să deschizi un restaurant dacă nu ai bugetul pentru un an. După prima lună de funcționare începi să te confrunți cu chirie, salarii, taxe, scadența la furnizori. Nu te poți aștepta ca încasările din prima lună să poți acoperi tot, pentru că ești la început. Dacă nu pentru un an, măcar să te gândești la nivelul primelor șase luni. Ce cheltuieli am, atât pun deoparte ca să pot funcționa, să merg înainte”, a spus Oana Coantă.

Potrivit antreprenoarei, mulți oameni care ajung să își deschidă o afacere în HoReCa au impresia că se vor îmbogăți. „Oamenii nu trebuie să se aștepte la o marjă de profit foarte mare. Acest lucru nu există în Europa. Dacă luăm 7-8% ne felicităm între noi. Există și marje de 25-30%, dar sunt cifre incredibile pentru HoReCa.

Greșeli ale antreprenorilor

Potrivit unei statistici, 80% din restaurantele din România se închid în primul an de funcționare. Având o experiență de peste 20 de ani în acest sector, invitata a explicat care sunt cele mai mari greșeli pe care antreprenorii le fac în afacerilor lor.

„O primă greșeală este faptul că nu își calculează latura financiară, break-even-ul sau chiar nu știu despre ce este vorba. Break-even este pragul sub care tu ești în pierdere, adică toate cheltuielile adunate împărțite pe zi. O altă problemă este faptul că nu au sisteme de gestiune bune. Nu-și fac calculul de cheltuieli versus încasări raportate la materia primă. Nu au rapoarte lunare legate de bonul mediu, timpul de ședere la masă, pierderi, etc. De asemenea, antreprenorii trebuie să înțeleagă că programul greu al angajaților este unul dintre motivele pentru care serviciile sunt proaste”, a explicat proprietara Bistro de L’ Arte.

Potrivit expertei, o mare greșeală pe care antreprenorii o fac în relația cu angajații este faptul că nu le oferă ceea ce au promis. „Statistic, oamenii nu pleacă din cauza banilor, ci pentru că nu le oferi întregul pachet. Nu este atmosfera bună, le-ai promis niște zile libere, un concediu, un echipament și nu le oferi.

Forța de muncă din HoReCa

Sectorul ospitalității a avut parte de cea mai mare creștere procentuală a salariilor medii în 2023, fiind vorba de 16%. Totuși, veniturile angajaților au rămas cele mai mici de la nivelul economiei. Proprietara localului a explicat că meseria de ospătar este percepută greșit în România, iar acest lucru duce la lipsa forței de muncă și deprimarea generală a angajaților. De asemenea, de foarte multe ori, se nasc conflicte între clienți și ospătari. „Acasă ți se spune că dacă nu înveți sau chiulești o să ajungi ospătar. Este o meserie denigrată și ei nu se simt mândri că sunt ospătari. Simt că au eșuat și ajung să nu-și mai facă treaba cum trebuie”, a spus experta.

Potrivit antreprenoarei, cei mai greu lucru de implementat la nivelul angajaților sunt skill-urile de comunicare. De multe ori, ospătarii nu reușesc să facă contact vizual cu clienții. Motivul este unul mai complex, de la o simplă rușine la percepțiile societății. „Este foarte greu să-I faci pe ospătari să facă contact vizual cu clientul pentru că noi ca popor nu avem educația aceasta de a comunica liber și relaxat, luăm lucrurile foarte personal”, a explicat antreprenoarea.

Invitata podcastului a precizat că are o imagine pesimistă cu privire la industria HoReCa din România. O problemă principală este lipsa educației și formării în această direcție. „Nu avem școli de meserii, nu se ocupă nimeni de oamenii, nu îi învață”, a spus Oana.

Fidelizarea angajaților

Restaurantul deținut de Oana Coantă are în prezent 33 de angajați. Aceștia lucrează la program normal de 8 ore, cu două zile libere pe săptămână. Majoritatea afacerilor din HoReCa nu urmează acest sistem. În schimb, apelează la modelul de 2 zile lucrate cu două zile libere, care aduc angajații la epuizare, fiind vorba de o muncă de 16 ore continuă. „Nu mai avem oameni în HoReCa pentru că mulți nu mai pot fizic”, a spus aceasta.

Proprietara Bistro de L’ Arte a povestit că are angajați care sunt alături de ea și în prezent, având o vechime de 24 de ani în restaurant. Potrivit acesteia, sunt câțiva pași care pot ajuta antreprenorii în fidelizarea angajaților. Un prim aspect este programul. „Cred că foarte mult contează programul. Oamenii au familie, au copii, vor concedii, vor să aibă și timp liber și faptul că lucrează 8 ore și se duc acasă, au două zile libere, este benefic. Trebuie să ai o viață după job”, a spus Oana Coantă.

La nivel de angajări, Oana Coantă a povestit că interviurile pe care le susține au și un test psihologic, pentru a realiza profilul persoanei. „Așa vedem cum comunicăm cu ei. Dacă este mai emotiv, nu îl terorizezi. Am avut cazuri de oameni mai timorați pe care i-am abordat altfel pentru că am avut informațiile astea și au reușit să evolueze frumos și să devină comunicativi”.

Sfaturi pentru cei la început de drum

Oana Coantă a venit cu mai multe sfaturi pentru antreprenorii care vor să pornească o afacere în industria ospitalității. Aceasta a precizat că afacerile pot beneficia de controalele venite de la autorități. „La un control, dacă ești civilizat, discuția poate fi una foarte productivă. Eu sfătuiesc oamenii care sunt la început să solicite controale. ANPC-ul, de exemplu, are o variantă în care poți să-i suni și vin să-ți facă un control preventiv. Îți spun unde sunt punctele critice, ce trebuie să faci. Instituțiile au devenit mai prietenoase. Și noi ne-am luat amenzi, oricine mai greșește, după au mers la oamenii din bucătărie și le-am spus să se uite cât de bine am pus la punct lucrurile după aceste controale”, a explicat antreprenoarea.

De asemenea, experta a explicat că este important ca viitorul antreprenor să se informeze înainte de a face un pas în business. „Trebuie să se ducă la niște cursuri, să învețe despre business, să cunoască alți oameni. Este important să citească înainte, să se informeze cât de mult pot despre tot ce înseamnă finanțe, reguli sanitare, relația cu oamenii etc. Pot să-și ia un an doar pentru asta”, a spus Oana Coantă.