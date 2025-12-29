Social

Ghețușul umple spitalele. Sute de persoane rănite după căderi pe trotuare și carosabil

Ghețușul umple spitalele. Sute de persoane rănite după căderi pe trotuare și carosabil
Republica Moldova. Ghețușul format în ultimele zile pe trotuare și pe carosabil a trimis sute de persoane la spital, majoritatea cu fracturi, luxații și entorse, după ce au alunecat și au căzut. Doar în ultimele două zile, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău au solicitat ajutor medical 190 de persoane, număr considerabil în creștere față de o perioadă obișnuită.

Potrivit reprezentanților instituției medicale, aproximativ un sfert dintre pacienții ajunși la Urgență au avut nevoie de spitalizare și internare pentru tratament specializat. Leziunile raportate sunt diverse, însă predomină traumatismele la nivelul membrelor superioare și inferioare.

„A patra parte dintre ei au necesitat spitalizare și au fost internați. Pacienții s-au adresat cu diferite luxații, fracturi sau întorse la mână sau la picior”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene.

Amendă pentru cei care nu curăță zăpada

Vârstnicii, printre cele mai vulnerabile categorii

Printre persoanele accidentate se regăsesc, în mare parte, vârstnici, care sunt cei mai expuși riscului de traumatisme severe în condiții de iarnă. Medicii recomandă acestora să evite deplasările neesențiale atunci când trotuarele sunt acoperite de gheață. Dacă ieșirea din locuință este inevitabilă, se recomandă să fie însoțiți și să acorde o atenție sporită mersului, în special la urcarea și coborârea scărilor.

De asemenea, încălțămintea joacă un rol esențial în prevenirea accidentelor. Specialiștii recomandă pantofi sau cizme cu talpă aderentă, reliefată, care să reducă riscul alunecării.

Drumuri alunecoase și intervenții limitate ale serviciilor municipale

Vântul puternic și precipitațiile din noaptea trecută, preponderent sub formă de lapoviță, au agravat situația pe drumurile din capitală, favorizând formarea ghețușului. Deși echipele de intervenție sunt în teren, autoritățile recunosc că nu se reușește presărarea materialului antiderapant pe toate suprafețele, în special pe străzile secundare și pe trotuare.

Cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență și să evite drumurile necurățate, mai ales în orele de vârf.

Prioritate pentru transportul public și zonele aglomerate

Autoritățile municipale dau asigurări că, per ansamblu, drumurile rămân practicabile. Intervențiile au fost realizate cu prioritate pe arterele principale, pe care circulă transportul public, iar în prezent lucrările continuă și în celelalte zone ale orașului.

Serviciile locativ-comunale au intervenit și în preajma stațiilor de așteptare, la trecerile de pietoni și în zonele cu trafic intens, însă situația rămâne dificilă în condițiile menținerii temperaturilor scăzute.

