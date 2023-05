Gheorghe Hagi, în culmea fericirii după un nou titlu cu Farul. Se naște ceva de nivel mare aici

Gheorghe Hagi a devenit campionul României, cu Farul Constanța, după succesul obținut, duminică seara, pe teren propriu, împotriva celor de la FCSB, scor 3-2. Este al doilea titlu pentru antrenorul dobrogenilor, după performanța reușită în sezonul 2016 – 2017, atunci când echipa se numea FC Viitorul.

„Orice titlu, orice performanță are frumusețea ei. Toată Constanța, toată Dobrogea e fericită acum. Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

Gheorghe Hagi: „E duminica cea mai frumoasă din viața mea”

Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curața vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat. Eu chiar sunt conectat.

Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci”, a spus Gheorghe Hagi, în timpul fiestei de la Ovidiu.

„E duminica cea mai frumoasă din viața mea. Nu s-a mai întâmplat vreodată. Ianis să marcheze după cât a suferit un an… era fericit. Am vorbit cu el, mi-a zis să facem și noi ceva frumos. A fost o duminică perfectă”, a mai declarat Hagi.

Am lăsat jucătorii, ei sunt artiștii

„Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți. E o zi frumoasă, o vom pune în ramă!

Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor!”, a declarat Gică Hagi la Prima Sport.

Întrebat de ce nu a mers la vestiare imediat după meci, Gică Hagi a spus: „Am lăsat jucătorii, ei sunt artiștii. Noi doar planificăm, trebuie să stăm puțin mai în spate”, a conchis tehnicianul Farului.