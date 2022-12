Gheorge Turda iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit. „Mi se face curte aproape în fiecare zi”

Gheorghe Turda a recunoscut că nu și-a pierdut lipiciul la femei și că are o nouă iubită. Cu toate astea, el a declarat că nu mai vrea să se afișeze și că discreția ajută într-o relație. Interpretul nu mai este un bărbat singur, dar a mărturisit că este curtat în fiecare zi de fane.

Chiar dacă a avut mai multe relații eșuate, Gheorghe Turda a reușit mereu să își găsească o altă persoană lângă care să își petreacă viața. El a mărturisit că are o nouă iubită, dar că este precaut și că nu mai vrea ca femeile să se folosească de numele lui.

„Să vă derutez un pic… poate a şi venit, dar poate, încă, nu am expus-o şi nici nu vreau să o expun. De data asta, absolut, foarte discret pentru că ştiţi ce păzeşte hrana dragostei? Discreţia. (…) Să ştiţi că mi se face curte aproape în fiecare zi şi la unele răspund pozitiv, la altele evaziv şi cam atât. Deocamdată e bine aşa. M-am liniştit din toate punctele de vedere. Eu sunt darnic cu toată lumea şi de aceea dăruiesc din dragoste şi sufletul meu mărinimos multor oameni şi personaje. Tot binele pe care mi l-am dorit mie, îl doresc şi lor.”, a spus Gheorghe Turda, potrivit Spynews.

Ce pretenții are Gheorge Turda în relații

Gheorghe Turda a recunoscut și că a rămâs cu anumite traume din relațiile anterioare și că nu mai este dispus să ierte. El a declarat că a devenit selectiv și că să se gândește de două ori înainte să facă ceva.

„Nu mai am timp în viaţa mea să pot să iert. Nu mai am timp să iert.(…) M-am lecuit de ele. Vor să îşi facă reclamă prin Turda, prin non-valoarea lor. Am avut două experienţe. Eu acum am devenit foarte selectiv şi nu mai accept orice fel de pretenţii şi ifose.”, a mai spus Gheorghe Turda.

Mai mult, viața lui Gheorghe Turda nu a fost ușoară. Când era tânăr, artistul mergea 36 km cu bicicleta pentru a ajunge la profesoara de canto, care îl pregătea pentru admiterea la facultate. Averea familiei sale fusese luată de comunişti, iar el a stat ani întregi în sărăcie.