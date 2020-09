Cântărețul este unul dintre cei mai admirați bărbați din țară și asta se vede după succesul pe care-l are pe rețelele de profil. Jador intrat în vizorul publicului larg din România după ce a participat la concursul „Puterea Dragostei”. Popularitatea lui a explodat și vedeta s-a bucurat de un succes fulminant.

Recent el a postat pe pagina sa de socializare o fotografie în care Ioana Filimon îl sărută pe obraz. Poza a lăsat cu gura ca la dentist pe foate fanele lui Jador.

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din țară, Jador a spus în glumă pe Instagram, „M-am însurat”.

Cei doi s-au sărutat patimaș și au creat mii de reacții în rândul internauților. Ioana Filimon îl ia de bărbie pe Jador, apoi îl sărută cu foc pe obraz. Și nu o dată, ci de două ori! La rândul lui, cunoscutul cântăreț nu s-a arătat deranjat de aceste gesturi, ba din contră, a făcut o glumă, în stilul său caracteristic.

După această glumă, Jador a făcut o mărturisire neașteptată la emisiunea „Jador adevărat”. El a spus de ce nu are o relație, încă.

Cântărețul a spus că-și dorește o fată de casă, tipologie pe care nu prea o mai găsește.

„Nu am o relație în momentul de față. Nu sunt fete de casă, doar se dau la mine multe, nu ca oi fi eu mare frumos, le trebuie că sunt eu Jador, că am un mușchiuleț, că am o pătrățică, că am două milioane aici și de asta nu stau cu niciuna”, a spus Jador la „Jador Adevărat”.

Vedeta din Bacău a dat lovitura pe piața muzicală cu piesa „Dau moda”, cântată alături de Lino Golden.

Totodată, Jador se mai poate lăuda și cu o emisiune difuzată la Antena Stars.

În această producție, cântărețul le arată fanilor tot ceea ce face în viața de zi cu zi, practic, cum arată omul din spatele vedetei Jador, potrivit impact.ro