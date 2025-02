Gestul emoționant al Prințului William pentru Kate, de Ziua îndrăgostiților. Foto

De ziua îndrăgostiților, Prințul William a postat pe rețelele de socializare o fotografie rară cu soția sa, Prințesa Kate, însoțită de un simbol simplu al iubirii. Imaginea, surprinsă într-un moment de intimitate, provine dintr-un videoclip publicat anterior, în care cuplul regal a împărtășit cu publicul o perioadă dificilă din viața lor.

Această imagine este deosebită, având în vedere contextul în care a fost realizată. Ea face parte dintr-un videoclip publicat în septembrie 2024, când Prințesa Kate anunța că își încheiase tratamentul de chimioterapie pentru cancer. În acel videoclip emoționant, Prințul William și Kate au vorbit despre experiența lor în fața bolii și despre cum au făcut față acestei perioade dificile, împreună cu copiii lor. Acesta a fost un moment de mare transparență pentru cuplul regal, care a ales să își împărtășească povestea cu publicul, oferind speranță celor care se confruntă cu situații similare.

❤️ pic.twitter.com/qKNrbZ5QQc

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 14, 2025