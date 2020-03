Halep a decis să își înrămeze racheta de tenis cu care a jucat la Wimbledon, alături de o poză cu trofeul, https://www.facebook.com/watch/?v=535978010389988

De asemenea, ea a transmis un mesaj fanilor spunându-le să fie pozitivi în această perioadă.

„Ce faceţi pentru a rămâne pozitivi în această perioadă? Iată ce am făcut eu pentru a-mi lumina zilele petrecute acasă. Eu sunt acasă, în fiecare zi, de fapt, non-stop. Acum câteva zile m-am gândit, şi am decis, să înrămez şi să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă. Sper că v-au plăcut. Aveţi grijă, staţi acasă şi fiţi pozitivi. Totul va fi bine!”, a fost mesajul Simonei Halep pe care l-a scris pe Facebook.

