Redăm postarea celor de la MAI. „Silviu și Sorin veneau de la un accident și mergeau spre Piața Presei Libere, unde au fost repartizați în acea zi.

La ieșire din Pasajul Obor au văzut o mașină, cu luminile de avarie în funcțiune, care se strecura printre celelalte autovehicule din trafic.

– Sigur se întâmplă ceva, a spus Silviu. Hai să vedem!

La primul semafor i-au ajuns din urmă.

– Bună ziua! De ce mergeți cu avariile? S-a întâmplat ceva?

– Copilul meu s-a lovit la cap și sunt în drum spre spital! E aici, pe bancheta din spate, nu știu cât de grav e! Sunt disperat, mă înțelegeți?

– La Grigore Alexandrescu mergeți?

– Da! N-am mai sunat la salvare pentru că suntem destul de aproape.

– Mergeți după noi! Vă însoțim până la spital. O să pornim semnalele luminoase și o să o luăm pe linia de tramvai ca să ajungem mai repede.

După câteva minute, ajung în fața spitalului, iar polițiștii le indică părinților pe unde să intre spre camera de gardă.

Gestul lui Silviu și Sorin este unul simplu, dar care dovedește că există și polițiști care își înțeleg menirea, aceea de a fi mereu alături de oameni și de a întinde o mână de ajutor celor aflați într-o situație dificilă.

Domnule Adrian Laceanu, doamnă Stanica Milena, ei sunt polițiștii cărora le-ați adresat mulțumirile dumneavoastră. Permiteți-ne să le alăturăm și pe-ale noastre!

Mulțumim, Silviu și Sorin, pentru modul exemplar în care vă faceți meseria!”

Într-un comentariu pe Facebook, tatăl copilului a dat asigurări că micuțul este teafăr. „Băiatul este ok, are 2 copci, si luni suntem programați sa scoatem firele. Pana luni speram sa nu ne mai ajutați cu cazuri de genul asta, dar sa ajutați si alți conducători. Serviciul de ambulanta București in cazul de fata are nevoie de astfel de polițiști.

Va mulțumim!”, este comentariul postat de acesta.

