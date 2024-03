International Gest disperat al Casei Regale. Prințul William recurge la popularitatea mamei sale, Lady Diana







Prințul de Wales a vorbit despre felul în care continuă să fie ghidat de moștenirea Prințesei Diana după o săptămână în care familia regală s-a aflat sub presiune din cauza fotografiei modificate de Ziua Mamei, făcută publică de Kate. El a făcut declarațiile la Diana Award Legacy Award, eveniment care celebrează realizările tinerilor din întreaga lume, desfășurat la Muzeul Științei din Londra, conform Sky News.

Toată lumea are potențialul de a da ceva înapoi

Vorbind despre impactul pe care l-a avut mama lui, Prințul William a spus: „Știu că ar fi fost onorată să vadă o organizație caritabilă cu numele ei făcând o astfel de muncă de inspirație pentru a-i încuraja și îmbunătății viața tinerilor din toate colțurile globului”.

Vorbind într-un mod foarte personal, el a adăugat: „Ea m-a învățat că toată lumea are potențialul de a da ceva înapoi; că toți cei care au nevoie, merită să primească un sprijin în viață. Această moștenire este ceva pe care atât Catherine, cât și eu am căutat să ne concentrăm prin munca noastră, la fel ca acei 50.000 de tineri care au primit un premiu Diana în ultimii 25 de ani”.

Ambii frați sunt încă implicați în acordarea premiului

Prințul Harry era de asemenea așteptat să vorbească prin videolink din America, cu câștigătorii.

Ambii frați, în ciuda diferențelor, sunt încă implicați în acordarea premiului și în fiecare an au participat la o astfel de ceremonie.

Premiul Legacy de anul acesta marchează începutul celei de-a 25-a aniversări a Premiului Diana, singura organizație caritabilă care a fost înființată în mod special în numele ei și care poartă credința că tinerii au puterea de a schimba lumea.

Prințul William - omagiu pentru soția sa

William a adus un omagiu, joi, în timpul unei vizite la un grup de tineri din Londra și creativității soției sale.

„Soția mea este cea cu latura artistică”, a spus el, în timp ce decora biscuiții, cu un grup de copii la un centru din Shepherd's Bush, vestul Londrei.

Centrul WEST, care înseamnă Where Everyone Sticks Together, a fost denumit astfel de către tinerii care folosesc noua clădire care a costa 12 milioane de lire sterline și care se deschide oficial în aprilie.

Viitorul rege a jucat și biliard și baschet cu copiii și adolescenții înainte de a se alătura unui grup care lucrează la un proiect de sănătate mintală.