Germania va sprijini Belgia în consolidarea apărării anti-dronă după incursiunile de la baza nucleară Kleine-Brogel

Germania a anunțat joi că va sprijini Belgia cu întărirea apărării împotriva dronelor, după ce mai multe zboruri suspecte ale unor aparate neidentificate au fost înregistrate în ultimele săptămâni pe teritoriul belgian, inclusiv în apropierea bazei Kleine-Brogel, unde se află armament nuclear american, potrivit AFP.

La cererea Belgiei, Bundeswehr va sprijini țara vecină pe termen scurt, furnizând capacități de luptă împotriva micilor sisteme aeriene fără pilot, a anunțat Ministerul german al Apărării.

Solicitarea Belgiei a fost determinată de o creștere semnificativă a numărului de observări ale unor drone neidentificate, inclusiv în zona instalațiilor militare belgiene. În ultimele două luni, Belgia și Germania, la fel ca mai multe alte țări europene, au înregistrat survolări suspecte cu drone deasupra unor locuri și infrastructuri sensibile.

În weekend, baza militară belgiană Kleine-Brogel, unde se află armament nuclear american, a fost survolată de trei ori, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete de către spionajul militar din Belgia.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, nu a indicat o responsabilitate anume, însă a menționat că incidentele par a fi rezultatul unei operațiuni coordonate, desfășurată de „profesioniști” cu scopul de a destabiliza Belgia.

Germania subliniază că operațiunea desfășurată împreună cu Belgia reflectă solidaritatea partenerilor europeni împotriva amenințărilor hibride. În ultimele săptămâni, traficul aerian german a fost suspendat pe mai multe aeroporturi din țară din cauza survolărilor cu drone.

Berlinul suspectează că Rusia ar fi de vină pentru aceste activități, deși Moscova dezminte acuzațiile aduse de țările europene. Primele trupe ale Forțelor Aeriene germane au sosit în Belgia pentru a evalua situația și a coordona împreună cu armata belgiană detectarea și apărarea împotriva dronelor care amenință spațiul aerian.